¿Dónde están los héroes del último ascenso a Segunda División?

El Rayo Vallecano ha celebrado el décimo aniversario de su último ascenso a la categoría de plata, precisamente el mismo año que sus jugadores volverán a desfilar por los distintos campos de los equipos que componen la Primera División. Pero la alegría que invadió hace poco menos de un mes el Estadio de Vallecas, no es excusa para olvidar a aquellos héroes de la temporada 2007-2008.

¿Y los héroes de aquella temporada?

Gracias a AS se ha podido saber que algunos de ellos siguen vinculados al mundo del fútbol, como es el caso del técnico, Pepe Mel, que alterna el fútbol con su faceta de escritor, pues desde la temporada 2016-2017 en los banquillos del Deportivo, no ha vuelto a entrenar. Amaya volvió al club de sus amores, aunque termina contrato a finales de junio y el central no sabe nada acerca de su renovación. Llorens, tras retirarse con 40 años, pasó a ver el fútbol desde los banquillos; Villarreal, Torre Levante, Tabernes Blanques y SD Huesca, le han visto mandar en diferentes categorías. Manolo actualmente se encuentra en la división de bronce, en el Jumilla, ayudando a lograr el objetivo de la permanencia participando en 26 partidos. Rubén Reyes, tras pasar por la secretaría técnica del Rayo Majadahonda y entrenar al Alcobendas, ejerce actualmente de scouting del Rayo. Albiol, muy centrado siempre en la formación, se encuentra actualmente dirigiendo al Infantil B de la Academia del Valencia.

También sigue en activo Collantes, actualmente en el Elche, donde ha anotado dos goles y ha repartido diez asistencias, que han ayudado a que su equipo esté a un paso de volver a la categoría de plata. Pachón, tras su retirada en el Fuenlabrada, fue llamado por el Getafe, donde actualmente participa junto al psicólogo del club. Piti, tras no gozar de apenas oportunidades en el Rayo Vallecano, puso rumbo a Chipre, donde tras estar en el AEL Limassol, ha recalado en el Lamia, donde ha marcado siete goles en 30 partidos. Mauri se retiró en la presente temporada en el club que le vio crecer, el Coslada, con 38 años. Cubillo acaba de lograr como técnico el ascenso a Segunda B con el filial del Getafe, pero su futuro no estará vinculado al club azulón, pues ya ha anunciado su marcha. Míchel ha logrado su sueño, ascender al Rayo Vallecano y entrenarlo en Primera División, algo que llevará a cabo a partir de agosto; recogió a un equipo que se encontraba a las puertas de la categoría de bronce y, en menos de una temporada y media, lo ha llevado a lo más alto. Otro de los que ha cumplido su sueño es Salva, actualmente en el cuerpo técnico del primer equipo; anteriormente ya había formado parte del Alevín A del conjunto de Vallecas.

Jugadores del Rayo Vallecano celebrando un gol | Fotografía: La Liga

En cambio otros han tomado otro rumbo diferente, como es el caso de Tete o De la Vega. Pero todos ellos recordarán el gol de Pachón aquel 15 de junio de 2008, que devolvía al Rayo Vallecano a Segunda División.