Resumen de la temporada Real Madrid: la sala de máquinas merengue con luces y sombras

El Real Madrid de esta temporada ha hecho historia. Nadie lo puede negar. A pesar de las dos caras bien que se pueden apreciar en Liga antes y después del parón de invierno. Y la sorpresa sufrida en casa ante el Leganés que suponía la eliminación, el Real Madrid mostró su nivel, especialmente en la fase eliminatoria de la Champions. Se enfrentó a los campeones de Liga de Francia, Alemania e Italia. Y fue apeándoles a todos. Octavos ante el PSG, Juventus en cuartos y Bayern en semifinales. La final fue ante el Liverpool, un equipo trabajado y trabajoso que gracias a la sala de máquinas consiguió superar.

El tridente atacante parecía poder recitarse de memoria. Pero el buen hacer de futbolistas del medio campo como Lucas Vázquez, Isco o Asensio han hecho que a veces esa BBC no sea tan insustituible. Eso sí, el tridente del mediocampo sí puede continuar siendo cantado sin problemas. Casemiro, Modric y Kroos. Hubo otros como los anteriormente mencionados que compartieron sitio en el campo. Pero ellos fueron fundamentales.

Casemiro:

El futbolista de mediocampo que más partidos ha disputado. Es el futbolista de los "4x4". Cuatro Champions en cuatro años. Tal es así que la campaña que todos recuerdan como última de Ancelotti con una situación similar en Liga a la ocurrida este curso, el brasileño se encontraba cedido en el Oporto portugués. Cerrojo y un muro defensivo, un gran futbolista para lo que se precisaba en el equipo blanco. Un "stopper".

47 partidos disputados, de ellos todos en titular excepto en tres. Esos tres salió desde el banquillo: la vuelta de Supercopa de España, la vuelta de octavos de Copa ante el Numancia y la vuelta de semifinal de Champions ante el Bayern. Dos empates en las rondas coperas y una victoria en la Supercopa.

Con él en el campo sufrieron seis derrotas y obtuvieron diez empates.

Puntuación: 8

Kroos:

El alemán llegó en una temporada un tanto atípica. La última campaña de Ancelotti. Llegaba él procedente del Bayern y salía Xabi Alonso en dirección contraria. Una buena primera mitad de campaña con una Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Pero su eliminación en semifinales de Champions ante la Juventus y subcampeón de Liga tras el Barcelona. Llegó Casemiro y todo se normalizó. Modric acompañaba a esa dupla. Y el alemán volvía a ser ese mediocentro que maravillaba en tierras germanas. Como este año

42 partidos jugados, de ellos 39 desde el once. Este año ha tenido algo más de descanso. El curso pasado jugó 48 partidos y 46 de titular. Y si el alemán tosía, el equipo lo notaba. Junto al croata el equipo notaba cuando no estaban al 100%. La campaña fue más o menos regular durante el curso. Estuvo poco fino en algunos de los partidos que fueron sorprendidos los de Chamartín siendo incluso derrotados.

Pero si algo tiene la maquinaria alemana es seguir trabajando día tras día. Y si hay que buscar un culpable en el mediocampo . El tempo del equipo lo llevó el de Greiswald. Y así será en el futuro.

Puntuación: 8

Modric:

El croata, Luka Modric, llegó en la época de Mourinho. Y ha sido participe, muy importante, en todos los títulos que consiguió con el portugués (Supercopa España), con Ancelotti (Champions y Supercopa Europea). Y con el francés, Zinedine Zidane, como el resto del equipo ha tocado la historia con la palma de la mano.

A diferencia del alemán que acompaña en la media gran parte de las temporadas desde la llegada del ex del conjunto muniqués, este si ha mantenido una regularidad en el campo. Y siempre, si el germano era el tempo, el balcánico se ocupaba del compás. En cambio el croata es el que más partidos, a diferencia de los anteriores, ha salido desde el banquillo. De 42 los disputados, 37 los empezó saliendo en la foto inicial. Los duelos ante el Málaga, Girona y Atlético en Liga; junto a los dos ante el Leganés en Copa, fueron los que comenzó visionando el partido desde la banca.

Y al igual que sucedía con Kroos, cuando Modric no estaba fino, el equipo "cojeaba". Pero como sucede en todos los deportes, nadie puede tener una nota de 10 en todo momento. Como podría verse en la delantera. Tan solo CR7 podría estar cerca de esa situación.

Puntuación: 9

Isco:

El futbolista del "equipo B" del curso anterior que más ha utilizado Zidane. Aumentaron tanto sus partidos disputados (ha pasado de 42 a 48) como los jugados desde el once (27 a 35). Y ha jugado todos los encuentros de la fase de eliminación de la UEFA Champions League excepto el de vuelta en "Semis" ante el Bayern, tras sufrir una lesión en la ida.

Si se tiene en cuenta los disputados, podría tener mayor importancia incluso que Casemiro, pero en lo referente a lo táctico y la forma de jugar de Zidane, el brasileño sigue siendo un peldaño superior. Además la presencia del germano y el croata, junto a los demás integrantes de la BBC o el buen hacer de futbolistas como Lucas o Asensio le siguen situando en una posición algo menor. Pero siendo el futbolista "12" o "13" del equipo para el galo.

Al igual que Modric cuatro champions. De hecho fue su año de debut el que también consiguió su primera Copa de Europa. Tuvo incluso una importancia reseñable tras su entrada en el campo junto a Di María. Y es que el malagueño es un futbolista distinto que su movimiento en el campo, su necesidad de tocar el balón y su circulación han ayudado y mucho a los títulos conseguidos por el club con el futbolista en sus filas.

Puntuación: 7

Kovacic:

Mateo Kovacic ha sido uno de los jugadores que más ha podido apreciar el bajón de la utilización del denominado "equipo b". Sin embargo ha tenido sus oportunidades. 33 encuentros, 18 saliendo desde el once en toda la temporada. Hasta la jornada 17 de Liga tan solo disputó en esa competición tres encuentros. Todos ellos con empate al finalizar los 90 minutos.

Todo el aficionado blanco conoce la calidad del, también croata, pero este curso Kovacic como el resto de los menos importantes no han conseguido ser de forma regular un quebradero de cabeza para el preparador. Incluso, como Isco formaron parte de esa eliminación sufrida ante el Leganés. En Champions solo disputó minutos en la fase de clasificación en semifinales. De los 180 posibles jugó 80 minutos.

El año que viene seguramente podremos ver al exfutbolista del Inter con mayor número de minutos.

Puntuación: 7

Marcos Llorente:

El canterano regresaba a la "Casa Blanca" tras una temporada arrasando como mediocampista en el Alavés. Sin embargo no tuvo muchas oportunidades a lo largo de la temporada. Jugó un partido de Champions en casa ante el Borussia de Dortmund saliendo a los 70 minutos del encuentro. Y sufriendo la dolorosa eliminación copera donde si se vio saliendo desde el once. De hecho de los seis que se jugaron solo en dos no acabó los 90 minutos. Casualmente ante el Leganés.

El resto de la temporada sería jugar trece encuentros ligeros en los que saldría desde el once en en cinco.

Es un futbolista del que se espera mucho dada la calidad que mostró en Vitoria. Y posiblemente el descendiente de los Llorente, Grosso y Gento busque que este año sea una buena razón para buscar mejorar y evolucionar de cara al futuro.

Puntuación: s.p.

Dani Ceballos:

El fichaje de futuro de la campaña no tuvo muchos minutos para demostrar su fichaje. Futbolista que fue la sorpresa en el Betis el curso pasado con su desparpajo y futbol, fue titular en nueve de los 22 partidos que disputó. Jugó 901 minutos. Y aún así el sevillano se ha mostrado en todo momentos profesional y con ganas de demostrar.

Algo que está en el debe y se ha de reconocer en Zinedine Zidane. Jugó cuatro partidos en la fase de grupos, los disputados en las dos vueltas ante el Apoel y el Dortmund, todos con victorias. También jugó la Copa, la ida en Leganés, además de la ida y vuelta ante el Numancia y en Fuenlabrada. Todos como titular y tres de ellos disputando los 90 minutos.

En Liga es la competición que menos ha jugado. Doce encuentros con cuatro desde el once. Pero este joven jugador debe progresar e ir derribando una puerta como ha hecho otros como Isco, Lucas Vázquez o Asensio. E incluso otro canterano como es el caso de Nacho. Calidad no le falta.

Puntuación: s.p.

Otros futbolistas:

Han tenido otros jugadores procedentes de la "Fábrica blanca", alguna que otra participación. Eso sí algo testimonial. El dominicano Luismi con 15 minutos de Copa ante el Fuenlabrada en el empate de la vuelta. Seoane con nueve minutos en el mismo encuentro. Y el que tuvo un encuentro también para disputar con el primer equipo, haciéndolo durante 75 minutos fue Óscar. También en el encuentro ante el equipo madrileño pero este salió en el once.