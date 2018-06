Resumen temporada Real Madrid, puntuación de la temporada: la defensa

Google Plus

Llega el final de una larga temporada y, con él, la hora de hacer balance sobre la actuación de cada uno. Ver cómo se ha comportado cada uno dentro y fuera del campo es un deber de Zidane de cara a mejorar los numerosos fallos que se han mostrado a lo largo de todo el año. En este caso, analizaremos a todos aquellos que componen la defensa, una posición que ha dado bastante que hablar.

Una de las principales polémicas que ha rodeado a la zaga blanca ha sido la poca competencia de los laterales. Tanto Marcelo como Carvajal han jugado todos los partidos más importantes sabiendo que sus suplentes naturales, Theo y Achraf, no estaban a la altura para poder plantarles cara y competir el puesto. Esto ha podido llevar a una mayor relajación en algunos encuentros, algo que no puede suceder en un club como el Real Madrid debido a su importancia. No obstante, cada uno tiene sus aspectos positivos y negativos:

Dani Carvajal, sobresaliente

Empezamos con las notas buenas y la primera va para el lateral que siempre cumple. Carvajal se ha convertido a base de esfuerzo en una institución blanca: su forma agresiva e insistente de defender la banda derecha han hecho de su posición un seguro de vida que está bastante bien cubierto. Por no hablar de su compromiso con el madridismo y con el club, que va más allá de los límites.

Y es que en muy pocos partidos se puede decir que la actuación de Carvajal haya decidido, para mal, el resultado. De hecho, los fallos más habituales de la defensa no están ligados a la banda derecha, lo que es digno de mención. Fue una verdadera lástima ver cómo se retiraba a base de lágrimas de la final de la Champions, aunque después llegaron buenas noticias y la Selección podrá contar con él en el Mundial de Rusia. Un jugador que escucha tantos elogios se merece una buena nota.

Sergio Ramos, sobresaliente

No podía faltar en los más destacados el nombre del capitán. Ramos, además de haber mejorado en lo defensivo y haber enseñado una gran seguridad en sí mismo, ha demostrado que su presencia en el campo ayuda a la organización de todos sus compañeros. Ejerciendo las labores de un capitán que casi es más entrenador que jugador, el camero no deja de colocar y cambiar la estrategia en las jugadas defensivas para que no haya problemas.

Bien es cierto que Sergio Ramos siempre ha estado y estará rodeando la polémica: esas faltas tan dudosas tanto fuera como dentro del área y la forma de protestar nunca dejarán de ser objeto de crítica. La realidad en lo futbolístico es que con el capitán en el terreno de juego, los blancos se estructuran mejor ya no solo en lo defensivo, sino en lo general, por lo que el sevillano ha obtenido una gran nota esta temporada.

Varane, notable

Bajamos un poco en el ránking de notas y nos encontramos con el francés. Varane, como era de esperar, ha mantenido un gran nivel a lo largo del año y su velocidad a la hora de cortar un rápido ataque del rival siempre ha sido su mejor cualidad. Zidane sigue confiando en él para ser el segundo central indiscutible del Real Madrid a pesar de tener a otros dos jugadores compitiendo por su puesto.

Sin embargo, el francés ha mostrado en algunos partidos algo de debilidad en lo que respecta a la salida de balón y a la hora de despejar. Algunos errores han propiciado que su nota no pueda ser igualada a la de los dos anteriores, pero es un futbolista que trabaja mucho durante la semana para corregir sus fallos, por lo que hay que darle la enhorabuena por su esfuerzo igualmente.

Marcelo, notable

Una de las perlas del ataque del Madrid. Parece sorprendente que un defensa sea el encargado de aportar mucho peligro en los choques importantes. Pero es la realidad del brasileño: su gran colaboración ofensiva hace que el Madrid consiga muchas victorias cuando todo parece desahuciado. Es uno de los imprescindibles para Zidane y lo seguirá siendo por mucho tiempo.

No obstante, su fallo principal le sigue causando quebraderos de cabeza a toda la afición. La forma de defender no ha gustado mucho esta temporada, ya que su manera de cubrir la espalda ha dejado bastante que desear. De hecho, al estar tan presente ofensivamente, es difícil que pueda cumplir también en su posición, algo que los atacantes rivales puede aprovechar. Ese hueco defensivo será una tarea que Zidane deberá arreglar para evitar goles que bien pueden valer una eliminatoria.

Nacho y Vallejo, notables alto y bajo

Pasada la línea de cuatro titulares, llegan los suplentes. En primer lugar, Nacho ha sido el recambio más efectivo de la plantilla: daba igual si Zidane lo alineaba de lateral o lo hacía de central, Nacho ha cumplido en todas sus intervenciones con seguridad. Por falta de minutos es posible que en algunas acciones muestre algo de desconfianza, pero está claro que el Madrid tiene un buen seguro en caso de lesionarse alguno de los habituales.

En lo que respecta a Vallejo, ha tenido sus partes buenas y malas, aunque las buenas están por encima. El central blanco empezó lesionándose en Copa del Rey y no parecía que su labor encajase en el club, aunque con el paso del tiempo fue aclimatándose a la gran presión que se ejerce sobre aquellos que defienden el escudo del Real Madrid y terminó por hacer un buen final de temporada. Hay buenos centrales en la reserva blanca.

Achraf y Theo, los que deben recuperar

No todo van a ser buenas notas. Si algo ha caracterizado al Madrid esta campaña ha sido la falta de competitividad de los laterales suplentes. Empezando por Achraf, su juventud le ha privado de la experiencia que se necesita para cubrir una posición que tiene el importante objetivo de frenar ataques. A la hora de defender ha estado algo dudoso y a la hora de atacar no ha sabido colaborar con buenos centros, por lo que deberá mejorar.

Theo, por su parte, ha sido una de las mayores decepciones de la temporada. Llegaba como un fichaje que prometía potencia y velocidad, pero cuando ha tenido minutos no ha demostrado sus capacidades y su falta de buen hacer defensivo le ha costado más de un susto a la zaga blanca. Sin embargo, al igual que Achraf, no hay nada que no se pueda mejorar con trabajo, por lo que ambos laterales tienen deberes pendientes para el próximo curso.