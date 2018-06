Resumen temporada 2017/2018 Real Madrid: Keylor Navas elegido mejor jugador

Google Plus

A Keylor Navas, se le define por numerosas cualidades, como por ejemplo reflejos o velocidad. El tico está a la altura de los grandes porteros del mundo, gracias a sus paradas imposibles y su habilidad para llegar a donde muy pocos llegan bajo los palos, acciones que consiguieron llegar al corazón de todo el Santiago Bernabéu, a España y al resto del mundo.

En esta temporada un tanto irregular por parte del conjunto blanco el costarricense ha participado en 44 partidos, de los cuales fueron 27 partidos en la Liga Santander, 11 en la Champions League, 1 en Copa del Rey, 2 en Supercopa de España, 1 en Supercopa de Europa y 2 en Mundial de Clubes. En estas 44 apariciones ha encajado un total de 1.1 goles por partido. Keylor Navas se ha dejado notar en más de 3.900 minutos entre todas las competiciones disputadas por el conjunto blanco esta temporada.

Keylor Navas nunca ha tenido que reaparecer desde el banquillo para jugar un partido en esta temporada, siempre que ha jugado lo ha hecho de titular, además el tico no ha tenido que ser sustituido en ningún momento por Zinedine Zidane, que siempre ha confiado en el durante los tres años que el ha estado al mando del Real Madrid.

Tras muchos rumores sobre un posible sustito para sacar a Keylor de los palos, el con sus palabras ante la prensa siempre es claro que esta en el Real Madrid para pelear con cualquiera y que nunca se va a rendir ante los jugadores que vengan a hacerle competencia.

Zinedine Zidane siempre ha elogiado a Keylor Navas y siempre le ha protegido hasta el final, no quiso que viniera ningún jugador de recambio este invierno, prueba de esto es que Keylor ha sido el portero en la 3 Copas de Europa que el Real Madrid ha ganado de forma consecutiva.

Keylor Navas siempre ha respondido con un gran trabajo la confianza de Zidane con grandes paradas que han dado tres puntos y eliminatorias.

El meta internacional con Costa Rica ha conseguido por tres veces la UEFA Champions League, una liga, una Supercopa de España y tres mundiales de clubes.

Keylor se hace más grande

Keylor Navas tiene gran parte de culpa del éxito del Real Madrid, pues el costarricense siempre llega al tramo más importante de la temporada en un estado de forma increíble, cierto es que ha recibido 49 goles en la ya pasada campaña, pero eso no quiere decir que su trabajo haya sido en vano, pues en la Supercopa de España fue clave sacándole a Messi un mano a mano y ante en el Manchester United de Mourinho estuvo muy atento y correcto a pesar de recibir un gol.

En liga ha destacado mucho más de lo que parece, el único aliciente es que los resultados no le han acompañado, haciendo paradas decisivas ante Barcelona, Atlético de Madrid entre otros. Son muchos puntos lo que Keylor ha dado en una temporada que en liga ha sido algo desastrosa para el Real Madrid.

En la Champions ha sido diferente, el equipo siempre motivado por lo que significa para el club la Copa de Europa, el Real Madrid se ha visto superior ante sus adversarios con grandes actuaciones de Cristiano Ronaldo y Keylor Navas.

Keylor ha sido el jugador más decisivo junto al luso de esta Champions, ni Paris Saint-Germain, ni Juventus de Turín, ni Bayern de Múnich y ni mucho menos el Liverpool que a pesar de hacer un gol a balón parado no pudo volver a batir la portería de un gran Keylor Navas que no recibió mucho trabajo en la noche del 28 de mayo. Los grandes de Europa no pudieron sacar el resultado ante un Keylor que estuvo espectacular y que sin duda ha sido clave para conseguir la tercera consecutiva, cuarta en cinco años.