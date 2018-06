Resumen temporada 2017-2018: Lorca FC, un sueño efímero

Google Plus

Tras muchos años intentando devolver el fútbol profesional a la ciudad de Lorca, el club de Xu Genbao logró su cometido y consiguió el ansiado ascenso para disputar lo que acabó siendo un corto año en LaLiga 1|2|3. Ese sueño no duró mucho, pero los aficionados de la ciudad pudieron disfrutar cada fin de semana viendo a planteles de gran categoría medirse al conjunto blanquiazul. Finalmente, el foco de atención no estuvo sobre el terreno de juego, sino en los despachos, lo que acabó costándole la plaza en la categoría de plata al igual que un cambio de entrenador a mitad de curso.

Muchas salidas y otras tantas llegadas que no terminaron de solucionar la mala situación del equipo y que acabaron provocando algún que otro problema. La posible compra por parte de un grupo de inversores hispano-brasileños que acabó siendo una estafa, perjudicó mucho a los planes de la entidad. Esa organización trató de adquirir el club con un dinero que nunca llegó y muchos jugadores prefirieron salir del club al encontrarse con un futuro muy incierto. Las aguas tardaron en volver a calmarse, y cuando esto sucedió, el equipo ya no contaba con posibilidades matemáticas para lograr la permanencia. Esta odisea acabó con el retorno del conjunto lorquino a la Segunda División B.

El Lorca no pudo mantener la categoría | Foto: laliga.es

El Lorca FC atravesó su propio Hades con una racha de 16 partidos consecutivos sin conocer la victoria. El proyecto necesita regenerarse para intentar llevar a cabo un nuevo asalto al fútbol profesional. Se esperan muchas salidas, pero el Lorca debe apostar de nuevo por un proyecto ganador que pueda competir por el playoff en Segunda B. Los cimientos de su base peligran, aunque nunca es tarde para hacer una pequeña remodelación.

Una noche para el recuerdo

Uno de los momentos más especiales para el club llegó el pasado uno de septiembre de 2017. Tras un arranque con sus más y sus menos, el plantel de Curro Torres logró una victoria de ensueño en casa delante de todos los aficionados frente a un equipo que luchó hasta el final por lograr el ascenso como el Cádiz. Una noche que permanecerá en la retina de todos los que estuvieron presentes en el Francisco Artés Carrasco. Con seis mil personas en las gradas, el club de la ciudad del sol demostró ser capaz de jugar un fútbol vistoso y mostrando su preponderancia en LaLiga 1|2|3 por primera vez.

Algunos de sus protagonistas como Manel Martínez o Miguel Merentiel, no terminaron la temporada en el club, ya que salieron en el mercado de invierno tras un mes muy convulso dentro de la entidad. Dani Ojeda abrió el marcador a los cuatro minutos con un gran golpeo, contando con la ayuda de Garrido, que desvió la trayectoria del balón haciendo imposible la parada de Cifuentes, que visitaba de nuevo el Artés Carrasco tras su paso por el club. Para rematar el partido y dejar un redondo 3-0, Manel Martínez y Miguel Merentiel aprovecharon los fallos del guardameta para mandar el balón hasta el fondo de la red.

El 3-0 al Cádiz, una de las grandes noches en el Artés. | Foto: laliga.es

En aquel partido también estuvo presente Eugeni Valderrama, aunque con la camiseta del Lorca FC. Posteriormente acabaría siendo traspasado por el Valencia al club de la tacita de plata por mostrar su descontento con la llegada de Fabri González. Aquella noche, el Artés Carrasco vibró y dejó a todos los aficionados lorquinos soñar con la posibilidad de remontar el vuelo y conseguir una temporada notable en LaLiga 1|2|3. Se quedó en nada con los resultados posteriores aunque no les podrán quitar ese día de alegría por ver a su equipo ganar con tanta solvencia.

Una racha infernal

La racha que costó la temporada, un mes fatídico que acabó con la cabeza de Curro Torres y con la llegada de un Fabri González que no pudo solucionar nada. Un total de 16 partidos consecutivos sin sumar tres puntos, una desafortunada racha que terminó chapando todas las esperanzas posibles por recuperar la forma tras un arranque un tanto convulso. Todo esto provocó una gran inseguridad en los despachos que se tradujo en una salida masiva de jugadores en el mercado de invierno.

El Lorca fue incapaz de volver a ganar. | Foto: laliga.es

La directiva se vio incapaz de hacer frente a tantos fichajes necesarios y acabaron optando por confiar en jugadores internacionales como Gomelt o Brown mientras que probaron suerte en Segunda División B con incorporaciones como la de Bikoro, del San Sebastián. Nada funcionó y el Lorca tuvo que arrastrar esa mala racha durante lo restante de temporada y con muy pocas opciones matemáticas de conseguir la salvación. Los balones no quisieron entrar y los astros no se alinearon para que el conjunto de Fabri González no fuese capaz de lograr el milagro.

Dani Ojeda y Fran Dorronsoro, dos pilares permanentes

Si hay que destacar el papel de un jugador durante la pasada temporada, debe salir a la palestra el nombre de Dani Ojeda. El canario fue uno de los héroes del ascenso y que sobrevivió a un verano de cambios para intentar dar un salto de calidad a la plantilla para que fuese capaz de competir a gran nivel en el fútbol profesional. No solo continuó en la plantilla sino que se convirtió en un jugador fundamental con Curro Torres a pesar de la competencia en su puesto. Con la llegada de Fabri González, se le complicaron un poco las cosas, pero gracias a las pequeñas oportunidades que el gallego le fue dando, demostró que es un futbolista que marca las diferencias en el campo.

Dani Ojeda gozó de una gran temporada a pesar de las dificultades. | Foto: laliga.es

Acabó siendo el máximo goleador del equipo con seis dianas y atraerá el interés de muchos equipos de Segunda División que quedaron impresionados con su importancia sobre el verde. Su desborde y su velocidad por banda hicieron que el Lorca sumara puntos, sobre todo, en las últimas jornadas de la competición. Pero no podemos olvidarnos de otro de los grandes protagonistas de la temporada anterior.

El meta cántabro Fran Dorronsoro, tuvo grandes noches donde logró mantener la portería a cero y firmar increíbles actuaciones. Fue seleccionado en el mejor once de LaLiga 1|2|3 en varias jornadas y también ha despertado el interés de varios equipos de Segunda División. Ha corroborado su importancia dentro del esquema lorquino con buenas paradas a pesar de los malos resultados y los constantes disparos de peligro hacia la portería blanquiazul. Jugó prácticamente todos los partidos de la competición a pesar de un relevo en Barcelona y por molestias musculares en Oviedo.

Fran Dorronsoro fue uno de los jugadores más destacados. | Foto: David García

Regeneración necesaria

El Lorca FC afrontará un verano complicado tras el descenso a Segunda División B. Muchos jugadores que fueron protagonistas en LaLiga 1|2|3 se bajarán del barco en busca de proyectos más interesantes en su oferta profesional. Toca reconstruir necesariamente una plantilla que buscará de nuevo el ascenso a la categoría de plata. Habrá mucho trabajo en unas oficinas que sufrieron profundos cambios a lo largo de la temporada debido a la imposibilidad de conseguir resultados positivos en los tramos más importantes.

Puntuaciones:

Portería | 7

Los tres palos estuvieron bien defendidos durante el curso, en su gran mayoría por parte de Dorronsoro. Los metas no tuvieron la mayor suerte del mundo al recibir gran cantidad de acciones peligrosas por partido, aunque la respuesta fue muy buena en la mayoría de los casos. Dorronsoro fue uno de los jugadores más destacados de la temporada lorquina gracias a grandes jornadas donde paró todo lo que le llegó a la puerta.

Defensa | 4

Probablemente, una de las zonas más mejorables de todo el curso. La defensa no terminó de encajar por completo y eso llevó a continuas experimentaciones con cambios de jugadores al mando de Curro Torres y con una defensa de cinco cuando le tocó a Fabri González asumir los mandos del equipo. No llegó a funcionar ninguno de sus métodos y muchos balones llegaron sin problemas al área donde los guardametas se vieron con pocas posibilidades de obrar milagros. Muchos de los integrantes saldrán del club, por lo que tocará llevar a cabo una reconstrucción profunda de esa zona.

Centrocampistas | 8

El centro del campo se caracterizó por su vistosidad a lo largo del curso, especialmente bajo el mando de Curro Torres. El valenciano trató de otorgar una personalidad al equipo que se basó en el juego de combinación en la medular donde jugadores como Noguera, Dani Ojeda, Tropi o Javi Muñoz pudieron lucirse y demostrar que están hechos de otra pasta. Se llevan la mejor nota de todo el equipo ya que por sus pies pasaban gran parte de las ocasiones de gol del conjunto lorquino.

Delanteros | 5

Poco se puede salvar de una delantera con la pólvora mojada. Costó mucho meter el balón en la red y muchos fueron los nombres que intentaron lograrlo. Manel Martínez, Manu Apeh, Manu Onwu, Asier Villalibre, Deshorn Brown… Se echó mucho en falta la presencia de un ‘killer’ que no pudo participar en ningún partido de la temporada por lesión como Rafa Chumbi. El Lorca FC sufrió mucho en la parte delantera y acabó traduciéndose en malos resultados por la imposibilidad de marcar la diferencia arriba.