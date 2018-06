Miguel Linares: “Aritz me llamó antes de tomar la decisión”

Miguel Linares ha vivido su primer día como futbolista roig-i-negre. Por la mañana ha realizado exitosamente las pruebas médicas, y a las 12:00 horas del mediodía ha sido presentado en la rueda de prensa del Estadi Municipal.

Antes de ceder la palabra a Linares, el presidente del Reus ha mostrado su felicidad por el fichaje: “Es un fichaje top. Linares necesita pocas presentaciones, ha estado en clubes como Huesca, Oviedo, Salamanca, Recreativo… Aparte de su trabajo, su honradez y su actitud, siempre ha hecho goles, que es uno de nuestros puntos débiles”. Entre risas, Llastarri afirmó: “le hemos puesto un poco de presión, para que sepa nuestro problema con el gol”.

Linares inició su turno de palabra agradeciendo el afecto y el cariño mostrado por el Reus durante el proceso de negociación: “Quiero agradecer el cariño y la confianza que me habéis demostrado desde la primera llamada. Quiero estar donde realmente me quieran”.

Durante las horas posteriores al fichaje de Linares, parte de la afición roig-i-negre se mostró disconforme con la incorporación del delantero asturiano, alegando a su edad (35 años). Linares hizo hincapié en su buen estado de forma para intentar diluir los prejuicios: “Llego con una grandísima ilusión, como un juvenil. Físicamente me encuentro muy bien. El fútbol es una profesión que amo, siempre me he cuidado y por suerte la genética también me acompaña”.

Ramón Folch, partícipe del fichaje de Linares

Curiosamente, en el proceso de negociación para el traspaso de Linares tuvo una destacable importancia el exjugador del CF Reus, Ramón Folch. Así lo explicaba Linares: “Hablé con Ramón Folch, tenía buenas palabras y me convenció”.

Linares deja atrás cuatro años en el Oviedo, club en el que se ha convertido en todo un emblema. Sin embargo, la marcha del club carbayón no fue fácil para Linares: “Sabía que era el momento de salir. Me voy con todo el cariño de una ciudad. Feliz de lo que dejé allí y de entrar en otra casa en la que he sentido cariño”.

En el turno de preguntas, Linares fue preguntado por los argumentos que le motivaron para elegir el Reus como su nuevo club: “La solvencia, conseguir la permanencia en esta categoría es muy complicado. Cuando veníamos a jugar aquí con el Oviedo sabíamos que era un campo muy complicado, un rival muy difícil de batir”.

Parés afirma que López Garai "se queda"

Sergi Parés, directivo del CF Reus, fue preguntado por el diseño de la futura plantilla ante los rumores de posibles llegadas y salidas. Parés anunció la continuidad de López Garai, quien además tuvo un papel clave en la negociación por el traspaso de Linares. “El año que viene Aritz será el entrenador al 100%”, comentaba Parés.

Linares también explicó el papel de López Garai en el proceso de negociación: “Aritz me llamó antes de tomar la decisión. Es importante que nada más acabar tu contrato con un club, otro club muestre tanto interés y encima el entrenador te llame y te muestre su interés”.

Parés también anunció la intención de incorporar más atacantes y de renovar a uno de los delanteros más importantes de la actual plantilla: “Seguimos negociando con Yoda. Somos conscientes de quién somos y hacia dónde queremos ir. Segunda División es una categoría durísima, queremos ser ambiciosos. Cogeremos dos o tres jugadores de Segunda División B, alguno consolidado en Segunda y otros fichajes top como Linares. Tenemos la ilusión de hacer una muy buena plantilla”.

Xavier Llastarri, presidente del club, también fue preguntado por el incierto futuro del CF Reus en las instalaciones del Estadi Municipal de Reus. La respuesta del presidente no dejó a nadie indiferente: “No se han comprado los terrenos en Riudoms, pero las negociaciones están vivas. En pocos días podremos informar sobre un ‘final feliz’.” Sin duda, todo apunta a que el Reus permanecerá en el Estadi Municipal de Reus.