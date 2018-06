Resumen de la temporada 2017/18: Sporting de Gijón B, el filial rojiblanco no volverá a ser el mismo

Los veranos nunca son sencillos en los clubes de fútbol. Salidas, fichajes, cesiones, jugadores que parecía que iban a quedarse y finalmente no lo hacen... Continuas idas y venidas que hacen que haya que estar alerta cada día a lo que ocurre en las oficinas. En el caso del filial sportinguista no podía ser menos, aunque ya ahora, pocos días después del cierre de la campaña, puede saberse por donde irá el rumbo del equipo en cuanto a la próxima temporada se refiere.

Y es que, en las filas de los de Mareo, no habrá la continuidad de esta temporada en cuanto a los jugadores. Ahora mismo hay 23 jugadores en plantilla, pero de ellos, tan solo diez tienen contrato de cara al próximo curso. Son muchos los nombres conocidos de los que finalizan su unión con el Sporting, entre los que destacan Claudio, Traver, Isma Cerro o Cayarga, entre otros muchos. Aunque muchos de ellos no tendrían excesivos problemas para renovar si el club así se lo plantea, lo cierto es que su intención es jugar con el primer equipo. De lo contrario, al menos por el momento, sus pensamientos están centrados en crecer en un club que les de la oportunidad de dar, como mínimo, un pequeño salto de calidad. El hecho de que se apueste por una reconstrucción del primer equipo fortalece que haya jugadores que continuarán en Gijón, aunque con muy poca probabilidad lo harán dentro del Sporting B. Es el caso del ya mencionado Claudio, o Víctor Ruiz, que tal y como afirmó en rueda de prensa Miguel Torrecilla, no subirán al primer equipo, por lo que no seguirán en el Real Sporting de Gijón.

En la otra cara de la moneda se encuentran jugadores tan importantes este año como Pablo Fernández o Cordero, entre otros. Ellos sí tienen contrato y, en principio, continuarán en las filas del filial. Pedro Díaz y Carlos Cordero alternarán en diversas jornadas entre el primero y el segundo equipo. Dani Sandoval debería unirse también al grupo después de haber cerrado su etapa con el juvenil. Además, otros nombres propio como el de Morilla, Guille Rosas o Gragera, se verán en el Pepe Ortiz de cara a la próxima temporada, pudiendo gozar de varios minutos, merecidos después del buen año que han realizado.

Destacan Nacho Méndez y Dani Martín, por su parte, que pasarán a ser intengrantes de la plantilla del primer equipo de cara al curso 2018/2019, mientras que también lo harán con contrato Juan Rodríguez, Traver, Salvador e Isma Cerro.

La gran incógnita hasta hace unos días era la de José Alberto, que aún no tenía perfectamente definido su futuro. Es de vital importancia por el hecho de que él ha sido, probablemente, uno de los principales culpables del buen hacer de los jugadores, con una continuidad magnífica durante toda la temporada. Lo cierto es que tiene contrato para un año más, y él quiere continuar. De hecho, es lo que hará, seguir al frente del filial una temporada más. Al final de esta temporada se destaparon ciertos rumores sobre si sería él el sustituto de Rubén Baraja al mando del Real Sporting, aunque la continuidad del técnico hace que esta opción quede totalmente olvidada.

No será un verano sencillo en la Escuela de Fútbol de Mareo.