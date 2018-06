Resumen de la temporada 2017/18: Sporting de Gijón, reconstrucción rojiblanca

Google Plus

El Real Sporting de Gijón sufrirá numerosos cambios en su plantilla de jugadores. Muchas salidas son las que se están demostrando en estos movimientos de los primeros días en la ciudad asturiana.

El primero de ellos llegaba de la mano de Jony, quien no solo se confirmó que no volvería al Málaga, tras el reciente descenso del equipo andaluz, si no que jugará con la elástica del Alavés, donde milita como entrenador un eterno conocido por parte de los asturianos: Abelardo Fernández, pues hace apenas tres años, ambos, junto a todo el equipo, lograron que el club gijonés se alzase con un puesto en la Primera División del Fútbol Español.

Un caso similar es el que ha vivido Michael Santos. A pesar de que el jugador pareció intentar jugar un poco al despiste, quizás por sus ganas de despedirse de una manera más o menos bonita de la afición, terminó por confesar que debía volver a las filas del Málaga, sin posibilidad alguna de poder continuar en el Sporting.

Otra baja importante será la de Bergantiños, quien, como adelantaba Torrecilla en rueda de prensa, tenía que tomar la decisión de si continuar en las filas rojiblancas, o irse de nuevo al Deportivo, habiéndose decantado por la segunda opción. Además, tampoco continuará en el club Nano Mesa, quien ya se ha despedido, tanto del club como de los aficionados, hace apenas unos días.

Rubén García también ha dicho adiós, aunque puede que, al continuar el Levante en Primera, hay una mínima puerta abierta a su continuidad, aunque es tremendamente complicado que continue. Además, Álex López también se ha despedido de todos, al querer dejar paso a la juventud que alberga el club, tanto en el filial, como en el propio primer equipo.

Por último, tampoco continúa Whalley, ni Viguera, quienes abandonan el club por motivos de contrato.