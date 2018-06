La Roja se hace con el liderato

Google Plus

Parece que la selección española empieza a despegar en el Mundial de Rusia 2018. Tras un arranque de alto voltaje ante Portugal, donde el 3-3 firmó el reparto de puntos, los hombres de Fernando del Hierro ya han sumado su primera victoria. Lo consiguieron este miércoles por la noche en Kazan, cuando el gol de Diego Costa sirvió para imponerse a Irán y ganar por la mínima (0-1).

No ha sido una llegada fácil la del equipo a Rusia tras la destitución de última hora de Julen Lopetegui, pero parece ser que los jugadores empiezan a entenderse y muestran el fútbol que les define.

Aunque estaban avisados que el encuentro ante Irán requeriría mucha paciencia, a la Roja se le hizo cuesta arriba poder ganar. Con Piqué, Jordi Alba y Busquets en el once titular, por parte del Barcelona, los españoles no terminaban de encontrar la manera de perforar la portería contraria.

Los azulgranas, indiscutibles con España

Un mal primer tiempo de Isco y Lucas Vázquez, que no encontraban la manera de encarrilar buenas jugadas, y de Diego Costa, desaparecido por el planteamiento ultra defensivo de la selección contraria, llevaron a España con un empate a cero en el marcador.

Diego Costa anota de rebote para hacer ganar a España

Pocos minutos le faltaron del segundo tiempo para que el colchonero, Diego Costa, pudiese relajar a la afición con el único gol de la noche. No fue espectacular, pero fue. La plantilla al completo saltó para celebrarlo, pero sabían que entonces no podían cometer ningún error en defensa si querían mantener los tres puntos. El VAR, el mejor aliado de esta copa del mundo, determinó que el gol en fuera de juego de Irán no subiese al marcador.

Finalmente, La Roja se llevó los tres puntos en juego y se sitúa, con 4 puntos, como líder del grupo B. Empata en puntuación con Portugal, también en diferencia de goles y de goles anotados, pero el fairplay le es favorable a España, que sólo ha visto una cartulina amarilla (la de Busquets en el debut del pasado viernes). Los azulgranas, Piqué, Busquets y Jordi Alba, jugaron los 90 minutos en Kazan y esperan poder hacerlo el próximo lunes ante Marruecos.