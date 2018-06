A gran parte de la afición le convence la apuesta por Muñiz

Varias semanas, incluso meses, son las que ha pasado con el gran debate sobre la persona que se haría cargo del vestuario del Málaga. Mucho tiempo donde ha llegado a sonar varios entrenadores como Arrasate, Oltra, Paco Herrera y Baraja. Finalmente, el encargado que se sentará en el banquillo será Muñiz. El asturiano era el mejor posicionado y al que más se apostó debido a que es un entrenador que se conoce muy bien la Segunda División española y ha conseguido varios ascensos, con el Levante la pasada temporada y con el Málaga en la última temporada del club de Martiricos en Segunda.

Tras la oficialidad por parte del Málaga del fichaje de Muñiz, VAVEL se ha interesado en la opinión de los malaguistas sobre dicho fichaje. La encuesta ha sido publicada en la cuenta de Twitter de VAVEL. Se ha preguntado a todos los malaguistas sobre que les parece la apuesta por Muñiz, dando tres opciones: con el volveremos, no convence y es pronto para saberlo.

La mayoría con un 44% ha respondido a la respuesta de "sí, con el volveremos". Muchos son los malaguistas que pedían ansiosos a este entrenador, debido a que se conoce la casa muy bien y es un experto. También su gran entrega al trabajo es uno de los motivos por los cuales la afición se haya decantado tanto por este entrenador.

Otro 33% ha decidido esperar a ver los resultados del trabajo de Muñiz con el equipo hasta el comienzo de la temporada y cuando vaya sumando puntos, escogiendo así la opción de "es pronto para saberlo".

Finalmente y por minoría, solo un 23% ha escogido la opción de "No, no me convence" mostrándose así que no están convencidos por el nuevo entrenador malaguista.

Resultados de la encuesta en Twitter | @Malaga_VAVEL

Ahora solo falta que comience la temporada para ver lo resultados del proyecto comandado por Juan Ramón López Muñiz con un claro objetivo: el ascenso a Primera División. Ahí se verá si la confianza dada por la mayoría de los malaguistas sobre el asturiano ha sido bien invertida.