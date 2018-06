El 9 de julio arranca el Málaga de Muñiz

El Málaga ya tiene, por fin, cabezas visibles tras la marcha de Husillos. Tras varias semanas en las que un vacío enorme en el club estaba disgustando cada vez más a la afición, la llegada de Caminero calmó un poco el ambiente en Martiricos. Tras este, a la semana siguiente, se concretó la llegada del que será el entrenador del Málaga la próxima temporada; Juan Ramón López Muñiz, un viejo conocido de la afición malaguista. La llegada del técnico asturiano era un secreto a voces, ya que se le esperaba varios días antes de que se hiciera oficial su contratación. Gracias a esto, el club ya tiene más de 8000 abonados, todos ellos en la primera de campaña de abonados.

Lo próximo que se debe ir concretando es la llegada de jugadores que terminen de darle a la afición esa alegría que ya ha traído Muñiz, y su discurso en su presentación, apelando a la unión y al trabajo. Los jugadores que más suenan a día de hoy como posibles refuerzos blanquiazules son el lateral Jesús Gámez, el cual está muy cerca de concretarse, y el portero Roberto, que ya militó la pasada campaña en el club blanquiazul y que todo hace indicar que seguirá vinculado al club andaluz. Otros nombres que suenan para defender la camiseta del Málaga son los de Escassi, Ruben Castro o David Simón, aunque ninguno de estos tres está cerca de ser jugador del Málaga.

Otro de los temas a tratar para Muñiz es decidir que jugadores (de la actual plantilla) van a empezar la pretemporada el día 9 junto a él. En este grupo se encuentran algunos cedidos, como es el caso de Rolan, el cual aún no se sabe cual será su equipo, aunque él ya ha comentado en más de una ocasión que no sería un problema jugar en segunda, o como el caso del ya mencionado, Roberto Jiménez. También se encuentra el caso de Lestienne, que se queda libre y no ha renovado con el club (era de esperar ya que firmó por seis meses), aunque falta ver cual es la decisión que toma Muñiz sobre el Belga, y si este es capaz de convencer al joven extremo para que siga en el conjunto Blanquiazul. Por último se encuentran los jugadores con contrato. Este es el sector de la plantilla al que más vueltas deberá darle Muñiz a la cabeza para decidir con qué jugadores cuenta y con cuales no. Muñiz tendrá que decidir que hace con jugadores como Juanpi, Keko, Adrián, Luis Hernández, Rosales, Chory Castro o Ignasi Miquel. Todos ellos cobran un salario alto, por lo que es muy probable que no todos estén en el Málaga 2018/19.

Lo que sí es seguro es que el club ya está planificando la próxima campaña. Esta se iniciará para los malaguistas el día 9 de Julio, en el que está previsto el primer entrenamiento y el arranque de la pretemporada. Los primeros amistosos se disputarán -como de costumbre- por la ciudad y por otras ciudades de alrededor, como Marbella, Cádiz o Algeciras. Ya a finales de Julio, el club viajará a Alemania para enfrentarse, principalmente, a equipos de la segunda división alemana.

Tras la enstancia por Alemania, el club disputará un par de amistosos más (entre ellos el Trofeo Costa del Sol), antes de que comience la temporada 2018/2019.