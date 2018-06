Amaya: "La franja y el rayismo lo seguiré llevando en mi corazón"

Después de conocer la noticia de que Amaya no continuará con el primer equipo de Vallecas, el defensa ha hablado sobre su paso por el club en el que le ha visto crecer en su carrera futbolística.

Amaya comenzó diciendo: "Llegó uno de los momentos más difíciles de mi carrera deportiva", puesto que tras tantos años defendiendo la camiseta de la franja le supone un duro paso abandonar el club de Vallecas.

Empezó a los ocho años en las categorías inferiores del Rayo Vallecano y ha ido creciendo en el equipo del barrio obrero madrileño, pese a su marcha a Londres y al Betis, pero terminó volviendo al club de su vida.

Amaya espera volver a formar parte del club en un futuro

Con ello, añadió: "Lo he dado todo siempre por esta camisa, igual que el Rayo me ha dado mucho a mi, le debo mucho al Rayo". "No tendría como pagarlo todo lo que me ha dado a mi el Rayo", añadió.

Emocionantes palabras por uno de los jugadores veteranos del primer equipo franjirrojo, que aún se ve con fuerzas para seguir jugando y que le hubiera gustado retirarse en el club franjirrojo.

Señalo, también, que no sabe lo que ba a hacer en estos momentos, ni en dónde va a jugar, añadiendo: "Todavía tengo que asumir de que no soy jugador del Rayo Vallecano", confesó el defensa en tono emocionante.

Finalmente, agradeció a la afición todo lo que dan al equipo, diciendo que son una de las piezas más importantes para el club de Vallecas, junto a que ellos hacen que el club sea diferente y que sea una gran familia.

No cabe duda que la marcha del defensa madrileño ha sido una dura noticia para Vallecas, puesto que todo lo que ha luchado y demostrado por la camiseta de la franja ha sido impresionante.