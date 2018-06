¿Qué pasa si no fichamos?

Con todo el mundo pendiente del Mundial de Rusia, el equipo técnico y directivo del Real Madrid está dando forma a una nueva campaña llena de posibilidades. Después de todos los nombres que suenan día sí día también, cabe la posibilidad de que, al igual que el pasado año, no venga un hombre clave, uno de esos que se hacen llamar galácticos. El más repetido es Neymar, pero con un club como el Madrid, la lista de rumores no termina.

Por ello, desde VAVEL vamos a analizar las clásicas y originales estrategias que el nuevo entrenador puede llevar a término. ¿Seguirá con los viejos planes de Zidane? ¿Pondrá ideas frescas que puedan desbaratar las defensas rivales? A continuación, una serie de onces hipotéticos con la actual plantilla:

Tirar de un clásico

Es la alineación con la que menos hay que pensar. Si Lopetegui prefiere no cambiar las cosas y coger la opción fácil, no hay mejor posibilidad que la BBC. Es un once que, de estar los tres de arriba en buena forma, funciona bastante bien. El problema viene cuando ya los rivales tienen más que estudiada esta posibilidad y tanto Bale como Benzema no acaban de convencer a la afición blanca a pesar de su buena actuación en la final de la Champions.

Sin embargo, en este caso el fútbol sí tiene memoria. Basta con remontarse a septiembre del año pasado para ver que uno de los tríos más famosos del mundo no rendía como se pedía. Las actuaciones en campeonato liguero dejaban mucho que desear y los tres saben que no pueden permitirse hacer lo mismo un año más. De lo contrario, el madridismo se echaría encima. Lopetegui será consciente de ello y tal vez sea un dato determinante para decidirse por esta opción o no.

Dos delanteros, posibilidad muy apoyada

Esta será posiblemente una de las opciones que más consenso genere dentro del madridismo. Se trata de cambiar el 4-4-3 por un 4-3-1-2, sustituyendo a Bale por Isco y llevando a este último a la media punta. Al mismo tiempo, tanto Kroos como Modric retrasan un poco sus posiciones e intenciones, aportándole mayor estabilidad en el medio del campo al ente blanco. Zidane decidió que esta fuera la elegida para la final de la Champions y, aunque Isco no cumplió demasiado, el equipo jugó bien. Además, también existe la posibilidad de modificar un poco esta opción y poner a Benzema de segundo delantero. De esta forma, se buscará más su potente visión de juego que su capacidad goleadora, quitándole la alta presión que ha tenido estos últimos años.

Con la ausencia de nuevos fichajes hay que valorar también el mérito conseguido por cada uno. En ese aspecto, Bale ha sido el que más ha fallado e Isco, en su lugar, se ha venido arriba en cada ocasión que ha tenido, por lo que el malagueño tendría en este caso más posibilidades de jugar, teniendo en cuenta que Lopetegui ya lo ha entrenado en la selección y sabrá sacar lo mejor de él.

Un 4-2-3-1 sin Benzema

Otro de los señalados esta temporada ha sido el francés. Bien es cierto que sus últimas actuaciones al final del año han sido dignas de aplauso, pero ha sido a costa de no estar en su mejor nivel toda una mitad de campaña y eso es algo que no se puede permitir. “Castigando” a Karim y probando cosas nuevas nos encontramos con otra opción bastante factible. Se trata de jugar en un sistema de 4-2-3-1 con un doble pivote formado Casemiro y Kroos. De esta forma, adelantamos la posición de Modric y lo llevamos a la izquierda, ya que su polivalencia hace que juegue bien en cualquier sitio del centro del campo.

Isco es el mediapunta elegido y Lucas Vázquez el que juegue por la derecha: el español, al igual que Isco, ha luchado con gran competitividad y acabó convenciendo a Zidane para los últimos encuentros. Por último nos queda Ronaldo como máxima referencia en ataque, aún a sabiendas de que no le gusta mucho esta posición. Esta alineación puede optar también por cambiar las posiciones de Modric e Isco y llevar al croata a la mediapunta, algo que puede aportar mucha ofensividad dada la visión de juego y los imprevisibles movimientos que le caracterizan.

¿Benzema mediapunta?

Dispuestos a probar cosas nuevas, no podemos descartar esta alineación. Como se subrayaba antes, el francés siempre ha estado criticado por su pobre estado de forma de cara a portería, pero lo que nadie discute es la gran forma de dar dinamismo al equipo y su visión de juego. Estas son las características de un buen mediapunta. ¿Y si Lopetegui decide darle a Benzema la oportunidad de cambiar de posición?

En ese caso, nos podríamos encontrar el siguiente esquema: un 4-3-1-2, sin tocar el trío fijo formado por Kroos, Modric y Casemiro, con el francés jugando en su nuevo lugar y con Ronaldo y Lucas Vázquez (en su defecto, Bale) como los más ofensivos. De esta forma, Benzema podría dedicarse a dar goles sin tener la presión de tener que marcar, algo que le ha estado castigando moralmente mucho tiempo. Es una opción tal vez demasiado original, pero solo estamos dando hipótesis.

Posibilidad de cambio de estilo

Hay que valorar todas las opciones, entre ellas la de cambiar a un estilo de juego que tenga como protagonista al medio del campo. Un juego de toque. Para ello, cambiamos al 4-5-1, algo novedoso en tierras blancas, y colocamos como medio izquierdo a Isco y como medio derecho a Lucas Vázquez. Este nuevo estilo conlleva una nueva tarea para Lucas: pasar de tener la cabeza en la portería siendo extremo a una forma de moverse más horizontal. Pensar más en pasar que en chutar, lo que no sería ningún problema para los otros cuatro centrocampistas.

Ronaldo, como siempre, desarrollaría el papel de máximo referente en ataque, teniendo como objetivo recibir balones y convertirlos en gol. Cabe destacar que un juego de toque se puede aplicar también con el 4-2-3-1 antes mencionado, pero en este caso estamos valorando otro tipo de esquema que Lopetegui puede hacer efectivo en su nuevo equipo.

Mayor movilidad y mejor salida de balón

¿Qué ocurre en los partidos en los que se necesite un mayor movimiento y una rápida salida? Pues que hay que volver al 4-3-3 y hacer cambios. El primero de todos es incluir a Kovacic en el once en la posición más atrasada del centro del campo, ya que es experto en sacar el esférico con velocidad. Colocamos a Isco y Modric delante del croata para cerrar un medio del campo muy dinámico.

En ataque, Lucas Vázquez y Cristiano Ronaldo estarán en sus respectivas bandas mientras que Benzema, en punta de lanza, podrá moverse hacia atrás para buscar el balón y enviárselo a cualquiera de los dos extremos. Esta combinación de jugadores le darán al Real Madrid un contraataque muy efectivo y veloz en caso de tener que enfrentarse a un club que busque mantener la posesión del esférico.

Dinamismo y toque en un mismo once

Existe también la oportunidad de que Lopetegui quiera tener el balón pero, a su vez, que su juego sea más vertical que horizontal. Para ello, se necesita de futbolistas activos en el centro del campo y se podría optar por la alineación que Zidane usó para la vuelta de semifinales contra el Bayern: un 4-4-2 que sustituye al habitual Casemiro por Kovacic y que incluye en la banda izquierda a Asensio.

Por su parte, Ronaldo y Benzema encabezarían un ataque que podría encargarse de presionar las líneas defensivas rivales y buscar huecos para posibles centros si se opta por hacer daño por las bandas. Este once puede tener variaciones en el transcurso del encuentro: en el caso de necesitar más solidez en el medio del campo, Kroos podría retrasar su posición para formar una línea de tres, moviendo a su vez a Asensio a la mediapunta. Está claro que hay muchas vías disponibles con estos jugadores.

¿Qué hay de los suplentes?

Tal vez, esta última alineación sea la más difícil de poner. ¿Por qué? Hay bastantes factores en cuenta: considerar a Bale como suplente, dar una confianza a Achraf y Theo que se hace difícil debido a su pobre desempeño esta temporada… Aún así, el once más lógico es el siguiente: un 4-2-3-1, con Vallejo y Nacho como pareja de centrales acompañados por Theo y Achraf en las bandas.

Kovacic y Marcos Llorente formarían un doble pivote, mientras que más adelante se encuentran Asensio por la izquierda, Bale por la derecha y Ceballos de mediapunta. Borja Mayoral sería la máxima referencia ofensiva en una alineación que podría ser propia de Copa del Rey. De hecho, este mismo once fue usado en la ida copera que enfrentó al Real Madrid y al Leganés, la cual se saldó con victoria blanca.

Hay un amplio abanico de posibilidades del que Lopetegui dispondrá en la próxima campaña en el caso de no haber ninguna novedad en la plantilla. Sin embargo, tendrá que marcar un estilo sólido desde el principio para no repetir los mismos errores que hace un año y cargarse dos trofeos de forma tan prematura. En sus manos está.