Vinicius Junior: "No puedo explicar cómo fue la felicidad que sentí cuando firmé mi contrato con el Real Madrid"

El joven jugador brasileño atendió a Marca en su casa en Río de Janeiro, lo cierto es que Vinicius sigue viendo un poco lejos el ponerse la camiseta blanca y el vivir en España. Para cualquier chaval de 17 años debe ser complicado pasar a ser una estrella mundial, pero su fuerte núcleo familiar hace que tenga los pies en la tierra y no se le vaya la cabeza como les ha pasado a muchos otros.

Temporada en el Flamengo

El crack la valora de manera muy positiva: “Ha sido un año en el que he ganado minutos, he aprendido mucho y conseguido ser titular en el campeonato brasileño y en la Libertadores. Es algo inexplicable para mi edad y también para mi formación. Todos los profesionales del Flamengo me han ayudado mucho.” No es para menos, pues que un jugador de 17 años acabe siendo tan importante para un club con la reputación del Flamengo, habla de lo bien que lo ha estado haciendo.

Vinicius no se obsesiona con el dinero de su fichaje ni con su edad y por lo tanto tampoco el revuelo que ello generó, pues gracias a la ayuda de lo familia hace que siempre esté centrado y apenas le afecte lo de fuera. Otro punto clave en lo mental ha sido la ayuda de los psicólogos del Flamengo: “Siempre he hablado con el psicólogo, por lo menos un día a la semana. Me ha ayudado bastante. Me convencieron de que toda la planificación que el Flamengo había hecho para mí saldría bien. Siempre confié en ellos, en las personas más mayores y con más experiencia.”

Tampoco se mostró preocupado por las expectativas generadas por su fichaje, pues todo el trabajo mental hace que sea consciente que si trabaja será un crack mundial. Por otro lado, al comparar al Real Madrid y a Flamengo que son los dos equipos más grandes de sus países, “Vini” Junior no siente la presión: “No, la gente que sale de la base del Flamengo está acostumbrada a la presión. También jugar en las categorías inferiores de la selección ayuda bastante. Conforme pasa el tiempo voy evolucionando y aprendiendo a superar esa presión y esa responsabilidad. Sé que el Real Madrid es un club diferente, uno de los mayores del mundo. Voy a salir del mayor de Brasil para ir al mayor de España. Vestir la camiseta del Real Madrid no tiene precio.”

Racismo en Brasil

El joven jugador no se ha librado de sufrir algunos “leves” episodios racistas, y aunque el afirma que no le han afectado y que no le preocupa que vaya a más aquí en España. Esto es algo que no se debe permitir y que tanto La Liga como la federación deben perseguir, no sólo si se producen con Vinicius sino con cualquier jugador, pues el fútbol es una fiesta y algo que debe unir y no separar.

Primera visita a Madrid y como ve el club

Además, dice que se vio muy impresionado con su visita a Madrid y a las instalaciones del club blanco pero que a su vez le asusta el hecho de poder añorar su vida en Brasil, cualquier persona y más un menor de edad, estaría asustado al salir de su hogar de toda la vida y salir de su zona de confort.

Muchos fueron los clubes interesados en el jugador: “PSG y Barcelona, entre otros, siempre estuvieron en contacto con nosotros. Al final, esperamos el momento correcto y el equipo correcto.” Al firmar por el Real Madrid explica que cumplió su sueño y que espera poder jugar un día con los mejores jugadores del mundo.

Rodrygo es otro fichaje del Real Madrid del mismo perfil que Vinicius, brasileño, muy joven con mucho potencial y que se va a quedar un año cedido: “Lo conozco desde 2015, cuando jugamos un campeonato juntos. Siempre supe que él era diferente. Con el tiempo ha ido evolucionando cada vez más y ha llegado a un gran nivel. Con la edad que tiene, creo que va a ser un excelente jugador.” Además, cuenta que habló con él para convencerle de que firmara por el Madrid y que está seguro de que va a ser un grandísimo jugador.

Entrenadores en Brasil

Vinicius ha tenido cuatro entrenadores en el tan poco tiempo que lleva formando parte de la primera plantilla: “He intentado aprender de todos, coger un poco de la experiencia de cada uno porque tenían características completamente diferentes. Con Zé Ricardo jugué desde la base. Él me ayudó mucho en el comienzo de mi carrera. Fue el que me puso por primera vez a jugar en el equipo profesional. Rueda llegó con la experiencia y el bagaje de fuera de Brasil, nos trajo nuevos contenidos y novedades. Fue un gran placer. Carpegiani también me ayudó mucho. Me ayudó a jugar por la derecha, el lado que no estoy acostumbrado a jugar, me ayudó a mejorar... tanto que hice los dos goles al Emelec jugando en esa posición. Mauricio está comenzando ahora”. Sin embargo, explica que le ha dolido un poco la marcha de Zidane, pues era uno de sus ídolos y será una decepción no poder ser entrenado por él.

Vinicius con la pelota | Foto: EFE

El jugador manifiesta que no es cierto que no pueda salir cedido a otro club europeo, y que hará lo que los dirigentes consideren que es mejor para él. Por último, explicó las principales diferencias que él ve entre la liga brasileña y la española: “Muchas cosas, muchas cosas... Hasta el césped es diferente. La parte táctica es muy diferente. Tienes que cumplir mucho con el lateral, que es algo que aquí en el Flamengo me llaman la atención bastante. He evolucionado en eso desde que subí al primer equipo. En España están los mejores jugadores. Jugar al lado de los mejores por los dos lados, por el equipo con el que juegas y por el contrario, esa es la mayor diferencia”.