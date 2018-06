Aprovechando que andas por aqui..

El director del equipo blanquillo contestó preguntas sobre la actualidad del equipo, después de la presentación del nuevo entrenador.

El bueno de Lalo, nunca se queja, nunca pone escusas, y no valora la plantilla por lo que cuesta. El rendimiento la segunda vuelta le avala. Perdido el jugador franquicia, por los goles, influencia en el juego,.., Borja iglesias, parece complicado que se pueda llenar ese hueco de manera adecuada. Si a eso añadimos que el portero Cristian, fundamental casi en la misma proporción, cuenta con ofertas económicas y deportivas superiores, es razonable pensar que se pueda resentir el rendimiento del equipo ante la perdida de dos de sus bastiones la temporada que acaba de finalizar.

Y es que como ha reconocido el director deportivo, cada año es más complicado, en especial determinados puestos, por el aumento de ingresos de los clubes por derechos televisivos. Cada año se paga más y este año el Real Zaragoza dispondrá de un limite salarial similar al de la temporada pasada.

Sobre el muro Cristian, hace semanas que Lalo transmite que es optimista, (así lo hizo también el nuevo entrenador), que es posible que se quede si no recibe una oferta irrechazable. Lalo le ha dado hasta el 1 de julio. Sobre el delantero, en principio con uno se daría cerrado la plantilla, podría venir un segundo, en todo caso si no hubiera salidas.

De los jugadores con menos minutos a los que se les invitó a buscar un lugar más favorable para sus intereses, ha señalado que todos disponen de ofertas tanto de España como de fuera, y que en principio espera poder finalizar la relación contractual a coste cero para el club, algo inédito en las últimas temporadas a las orillas del Ebro.

El bueno de Lalo tampoco dudo en clarificar, rumores interesados que en nada favorecen al club. Así desmintió que no contaran con Mikel o Toquero, de los que no han recibido ninguna oferta, así como de los tres canteranos que no han querido ampliar un año más su vinculación con los maños, (Lasure,Pombo y Delmás), todos tienen contrato por tres temporadas más, y una clausula inasumible para la gran parte de los clubes "mortales", significando que no serían tan drásticos de cortar la proyección deportiva de ningún jugador y que de llegar se valoraría la oferta.

Lo que ha dejado muy claro en todo momento es que el equipo dispone de margen salarial de sobra, y que no existen urgencias ni tensiones que obliguen a realizar una venta.

Por último valoró que no era necesario fichar un jugador que pudiera sustituir a Eguarás, considerando que tanto Guti como Ros pueden hacerlo, además de disponer de futbolistas de ese perfil en el filial y el juvenil.