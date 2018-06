Los 100 de Gerard Piqué con España

Google Plus

Piqué saltó al campo ayer por 100ª vez con la camiseta de la Selección española y lo hizo para formar dupla de centrales junto a Sergio Ramos en un partido en el tuvieron problemas para contener a Irán tras el gol de Diego Costa. El central barcelonés alcanza la centena de partidos en el que será, presumiblemente, su última gran cita con España y quiere despedirse de la mejor manera posible.

El central del FC Barcelona pasó por las categorías inferiores de la Selección disputando el Europeo Sub-17 del año 2004 (con jugadores como Cesc, Mario Suárez o Diego Capel), fue campeón del Europeo sub-19 en el año 2006 y disputó el Mundial sub-20 en el 2007 donde alcanzaron los cuartos de final con esos mismos compañeros.

En su primer año en el Barcelona, Piqué recibió la llamada de Vicente del Bosque para disputar dos partidos en febrero del 2009. Su debut se produjo el 11 de febrero en el Estadio Sánchez Pizjuán en un amistoso ante Inglaterra.

Así relataba Piqué en su libro cómo fue el momento de la convocatoria: «Habíamos acabado el entrenamiento y aquel día de principios de febrero el seleccionador español, Vicente del Bosque, tenía que dar la lista de jugadores convocados para el partido amistoso contra Inglaterra. Me estaba duchando cuando, de golpe, alguien chilló desde el vestuario: ‘Busi (Sergio Busquets) y Piqué van convocados’. En ese momento no salí de la ducha. Estaba en estado de shock. Siempre tienes esa pequeña ilusión que un día te convocarán con la Selección, pero cuando la noticia de la convocatoria te llega, nunca estás preparado para recibirla coherentemente y tener una reacción sensata. Son demasiadas emociones como para mantener las formas» Desde ese momento, su presencia en la Selección ha sido incuestionable pues no se ha perdido ningún gran evento. En su segundo partido como internacional (primero oficial), marcaría su primer gol con España ante Turquía en el Santiago Bernabéu, un gol que valió una victoria para dejar a la selección casi clasificada al Mundial de Sudáfrica.

Piqué anotando su primer gol con España | Foto: UEFA

La época de triunfos

Su primer gran torneo con España fue la Copa Confederaciones del 2009 donde Piqué fue titular en cuatro de los cinco partidos del torneo. A pesar de la derrota ante Estados Unidos, ese día España formó con la defensa Ramos-Puyol-Piqué-Capdevila que acabaría siendo leyenda un año más tarde. Durante ese año 2009, también llegaron tres de los cinco goles que ha marcado con España. Los consiguió ante Macedonio, Bélgica y Bosnia, estos dos últimos en partidos de clasificación para el Mundial.

España comenzó el Mundial de Sudáfrica perdiendo ante Suiza. En el gol de Gelson Fernandes, el central se abrió una brecha. También ante Honduras acabó con heridas. Eso no le impidió cuajar una grandísima actuación en defensa durante toda la fase final del torneo. España fue la campeona del mundo con tan solo dos goles encajados, igualando el récord de Francia en 1998. Estuvo junto Casillas, Puyol, Iniesta, Xavi y Villa en el XI Mundial de la FIFA ese mismo año.

Piqué celebrando la Eurocopa de 2012 | Foto: UEFA

Pasado el año 2011, en el que estuvo en medio de las peleas entre jugadores de Real Madrid y Barcelona que pusieron en riesgo la convivencia en la selección, llegó la Eurocopa de 2012. Esta vez formando pareja junto a Sergio Ramos, España fue de menos a más en el torneo proclamándose campeón ante Italia. En la semifinal ante Portugal, Piqué anotó el tercer penalti en la tanda que acabó con la clasificación de los de Del Bosque. También estuvo en el equipo del torneo.

Comienzan las polémicas

Tras ganar todo lo posible con la Selección comenzaron los problemas y las polémicas. En la Copa Confederaciones 2013, España perdió ante Brasil la final en un partido en el que Piqué recibió su primer y única expulsión con España. Antes de ello había anotado otro penalti en la tanda ante Italia en semifinales. En el Mundial de 2014, el equipo español llegó mal preparado y mermado físicamente. Con prácticamente los mismos hombres que en los últimos torneos, España fue arrasada por Holanda y derrotada por Chile. Piqué tampoco tuvo su mejor actuación.

Piqué tras anotar ante República Checa | Foto: UEFA

Sería en el siguiente ciclo de dos años cuando Piqué comenzase a recibir pitos en los estadios de España. No fue tras una declaración sobre política, sino después de acordarse de la famosa fiesta de cumpleaños de Ronaldo en la celebración del triplete del Barcelona. Días después en León, el central catalán recibió pitos mayoritarios de la afición española. Así ocurrió también en los restantes partidos de la Selección hasta la Eurocopa de 2016. En la concentración de esta, Piqué protagonizó un divertido episodio con Casillas a raíz de sus vídeos en Periscope. En Francia, anotó el gol de la victoria ante República Checa en los minutos finales del partido. A pesar del buen comienzo de la selección, España fue eliminada con justicia en octavos por Italia.

Nueva etapa con Lopetegui

Piqué continuó siendo indiscutible con Julen Lopetegui como seleccionador. Sin embargo, el 10 de octubre de 2016 tras una polémica absurda, Piqué afirmó que se retiraría de la Selección tras el Mundial de Rusia. Desde entonces, el central recibió más apoyo en los partidos que disputaba con España, pues mucha gente contestaba a los pitos con aplausos y gritos. En estos dos años, solo se ha perdido por lesión una convocatoria, los partidos ante Macedonia e Inglaterra.

Piqué formó parte del núcleo duro que, según Marca, trató de convencer a Rubiales para mantener a Lopetegui. En el partido ante Portugal cometió la falta que significó el gol del empate de Cristiano, pero nadie le quita ser uno de los hombres más importantes de la selección española. Él recordó la hazaña de la Universidad de Michigan que conquistó el título en 1989 después de que su entrenador fuese despedido al comienzo de los play-off.

Piqué ha disputado 100 partidos, con 73 partidos ganados, 13 empates y 14 derrotas. Ha anotado cinco goles. Es el 13º jugador que lo consigue, ha igualado a Puyol y si España llega hasta cuartos de final y él juega los tres partidos, superará también a Raúl. Piqué, una leyenda de la selección, que se irá después de estas últimas semanas.