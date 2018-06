Roberto Fernández se una al cuerpo técnico del Lugo

El Anxo Carro suma a un ex del Sporting de Gijón a sus filas dentro del área técnica. Tras la ya confirmada noticia de que Javi López como nuevo técnico del Club Deportivo Lugo tras su reciente desvinculación de la entidad asturiana, será el ex guardameta Roberto Fernández una de las personas que formará el cuerpo técnico junto al técnico catalán en el club gallego. Roberto Fernández es un viejo, y querido, ex guardián de la portería que defendió durante seis temporadas, llegando su punto álgido con el ascenso en 2008 a Primera División. Colgó los guantes y puso fin a una increíble etapa como futbolista ésta presente temporada, por lo que no desaprovecha el tiempo y ayudará en tareas deportivas como entrenador de porteros del equipo lucense.

Javi López se deshizo en elogios hacia los componentes del Sporting de Gijón, en especial a Miguel Torrecilla. Parece haber dado un salto que muchos calificarían como de vértigo, aunque todo lo aprendido desde las secretarias técnicas le da esa seguridad que necesita tener para manejar los hilos del equipo desde el banquillo. Su principal objetivo será hacer una buena campaña de fichajes en este mercado estival, equilibrando las zonas ofensivas y defensivas, donde también debe de ilusionar al aficionado para intentar tener una misma regularidad y poder mantener, por mucho tiempo, en las zonas altas de LaLiga 1|2|3, intentando incluso a dar la sorpresa consiguiendo el ascenso a LaLiga Santander.

La temporada finalizó de la peor manera posible, ya que el conjunto gallego pasó de ocupar los puestos de ascenso directo, o de playoff, a quedar en posiciones de mitad de tabla, algo que decepcionó a toda una afición entregada por y para su equipo. El sentimiento se espera que se recupere con este equipo deportivo y con los posibles fichajes que puedan hacer llegar.