Jordi Alba: "Si por mí fuera me quedaría toda la vida en el club"

En el día de ayer, Jordi Alba fue el elegido para atender a los medios de comunicación en la concentración de la plantilla española en Krasnodar, mientras que más tarde compareció para la Cadena SER.

Trató algunos temas referentes a la selección nacional, pero también tuvo tiempo para hablar sobre temas de la entidad azulgrana, empezando con la polémica de la participación de Gerard Piqué en el documental de Griezmann: “Gerard tiene una mentalidad admirable, que es de envidiar a veces. Es muy fuerte mentalmente y bueno, ya lo hemos hablado, al final él no es quien decide a quien fichar ni si un jugador viene o no. Creo que hizo un buen documental para que la gente vea como se hace la gestión de un fichaje.”

También fue preguntado por el estado de su renovación con el FC Barcelona: “Me quedan dos años de contrato y mi intención sería renovar, pero eso no depende solo de mí. Creo que la afición está contenta conmigo, y me siento querido tanto por mis compañeros como por la afición. Luego pues no depende de mí que me quieran renovar o no, pero si por mi fuera me quedaría toda la vida aquí.”

"Tras la marcha de Luis Enrique ir a peor era muy difícil"

Jordi Alba valoró positivamente el cambio de entrenador que realizó la directiva azulgrana la pasada temporada ya que opina que sobre todo que en el último año de Luís Enrique no tuvo la continuidad que tenía en las anteriores temporadas y que cuando llegó Valverde sabía que era imposible ir a peor.

Por último, quiso dejar claro que no se siente ninguneado por el club, pero que sí que es verdad que su intención es la de renovar porque está agusto en Barcelona y aun puede aportar al Barça mucho más. Asimismo, considera que, la directiva tiene que renovar a quien crea conveniente y que deben tomarse a cada jugador a su tiempo. A él solo le queda esperar.