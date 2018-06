Muñiz y sus dos etapas en el Málaga

Juan Ramón López Muñiz vuelve a aquel equipo donde se dio a conocer en el fútbol profesional, a su casa. Con esta decisión, el club se asegura contar con un entrenador en el que su principal virtud es la humildad y la constancia en su trabajo. Para poder lograr los objetivos será clave que consiga la unidad de todos (afición, cuerpo técnico, jugadores, directivos y periodistas) para poder devolver al equipo blanquiazul a la élite del fútbol español.

El trabajo que debe afrontar el entrenador asturiano será muy intenso, ya que tendrá menos de un mes para acometer varias decisiones que tendrá encima de la mesa: baja de jugadores con el que el club no cuenta para esta categoría, nuevas incorporaciones en el club así como el planning de trabajo en pretemporada. El míster, durante la rueda de prensa de su presentación, hizo hincapié en que "el equipo somos todos. El equipo no va a parar de trabajar, estamos en un momento clave y no nos vamos a distraer. Todo lo que hagamos ahora son unas bases importantísimas para el futuro. Primero estructurar, luego crecer".

El entrenador asturiano afronta su tercera etapa como entrenador del primer equipo, y en sus anteriores experiencias en el club siempre cumplió con los objetivos propuestos.

Primera etapa

En la temporada 2006/2007, con el equipo en Segunda División y con la figura del presidente Fernando Sanz que cumplía su primera temporada como máximo dirigente del club malacitano, el asturiano aterrizó en el club debido a la destitución como primer entrenador de Marcos Alonso, cuando se habían disputado diez jornadas de liga. En ese momento Muñiz entrenaba al Marbella, equipo del grupo IV de Segunda División B, y que en ese momento era colíder de la categoría junto al Sevilla Atlético y Cartagena. La apuesta era arriesgada ya que se trataba de un entrenador que no era conocido en el fútbol profesional, pero en el cual el presidente tenía depositada la máxima confianza en él. El objetivo era evitar nuevamente un descenso de categoría del club blanquiazul, esta vez a Segunda División B (el equipo había descendido la pasada temporada de Primera División), y finalmente logró el objetivo de la permanencia (no sin sufrimiento) en la penúltima jornada de liga tras el empate ante el Cádiz CF en partido jugado en el Estadio de La Rosaleda. Fue un trabajo duro durante la temporada, con muchas adversidades, el club estaba inmerso en un proceso concursal en el que se prescindió de jugadores como Morales, Manu, Salva Ballesta, César Navas y en la que se contó con jugadores de la cantera. El equipo finalizó en la decimoquinta posición con 55 puntos, el balance fue de diez victorias, doce empates y diez derrotas. Todo esto se gestó gracias a la unión del vestuario, afición, miembros del club y el entorno. Era un momento clave para el club... y todos respondieron.

MALAGA CF

En la temporada 2007/2008 el entrenador asturiano desempeñó el cargo de entrenador y director deportivo en una temporada inimaginable para todos, ya que en todas y cada una de las cuarenta y dos jornadas el club estuvo situado en posiciones de ascenso. Se confeccionó una plantilla a coste "cero" con la llegada de jugadores tales como Gaitán, Hélder, Welligton, Rossato, Cheli, Paulo Jorge, Apoño, Carpintero, Eliseu, Peragón ó Baha. Estos, juntos a jugadores claves del año pasado como Antonio Hidalgo, Goitia, Jesús Gámez o Calleja, formaron un gran equipo. Nuevamente la unidad era clave, eran una "familia" como declaró en aquella temporada el consagrado Welligton. La temporada arrancó de forma explosiva, con siete victorias consecutivas, y esta renta fue clave para lograr el ansiado ascenso. Sin embargo, la lucha fue titánica con equipos como Numancia, Sporting de Gijón y Real Sociedad. La segunda vuelta de la competición fue muy sufrida por parte de la afición, y se decidió el ascenso en una agónica última jornada en el Estadio de la Rosaleda, ante el CD Tenerife, y en el que Antonio Hidalgo fue el protagonista del partido gracias al "doblete" conseguido. El equipo acabó en segunda posición, con 72 puntos (veinte victorias, doce empates y diez derrotas) por detrás del Numancia. Finalmente, el míster al acabar la temporada comunicó su marcha al Racing de Santander, y la siguiente temporada el club sería dirigido por Antonio Tapia.

Segunda etapa

En la temporada 2009/2010 el entrenador asturiano volvió al club blanquiazul sustituyendo a Antonio Tapia. En este caso, vuelve a producirse un importante número de altas y bajas de jugadores, como por ejemplo Calleja y Goitia que abandonaron el club siendo clave en anteriores temporadas. En este caso, las incorporaciones no tuvieron el éxito esperado y fue una temporada muy sufrida.

MALAGA CF

En la primera jornada, el club blanquiazul logró una gran victoria ante el At.Madrid por 3-0, sin embargo hasta la jornada 15 el club nuevamente no logró conseguir una victoria, en este caso ante el Mallorca, por 2-1. Las últimas diez jornada ligueras fueron muy sufridas; nuevamente la unión de todos junto a la valiente decisión de Fernando Sanz de mantener como entrenador a Muñiz hasta final de temporada hizo que el club llegase a la última jornada dependiendo de si mismo, aunque se iba a jugar la permanencia ante el Real Madrid que a su vez luchaba por el campeonato de liga, aunque en este caso dependía de un tropiezo de su máximo rival deportivo, el FC Barcelona, hecho que finalmente no se produjo. Finalmente el equipo empató 1-1 ante los merengues gracias al gol del capitán Duda, pero gracias a que el Tenerife (equipo inmerso en la lucha por la permanencia) no logró la victoria a domicilio ante el Valencia se pudo lograr la salvación de la categoría. Fue suficiente lograr 37 puntos durante la temporada (siete triunfos, dieciséis empates y quince derrotas), no se recordaba una puntuación más baja que la conseguida para lograr la salvación.

Una vez acabada la temporada liguera, Fernando Sanz decidió efectuar la venta del club, y por lo tanto el cambio de propiedad, a Al Thani. Como consecuencia de ello, el nuevo dirigente blanquiazul no contaba con el entrenador asturiano para el primer equipo (le ofreció entrenar al filial) y éste finalmente abandonó el club.

MALAGA CF

En estas dos etapas, Juan Ramón López Muñiz ha dirigido un total de 123 compromisos oficiales. Sus números han sido 41 victorias, 43 empates y 39 derrotas. Se trata de números muy parejos en victorias, empates y derrotas, estadísticamente hablamos de un 33,33 % en los resultados obtenidos.

En la actualidad, con la incorporación como director deportivo de Jose Luis Pérez Caminero, el club buscaba la figura de un entrenador con pleno conocimiento de la categoría. Con la llegada de Muñiz al banquillo blanquiazul se cumple esta premisa, y la sintonía que debe tener con el director deportivo debe ser total tanto en alta como baja de jugadores. Por ello, en estos próximos días deben existir multitud de movimientos.

Al Thani "acude" a la figura de Muñiz para contar con él en el banquillo blanquiazul y poder solventar la caída que ha tenido el equipo en la pasada temporada, justo lo contrario de lo acontecido cuando aterrizó en el club en el año 2010 y no contó con él para el primer equipo.