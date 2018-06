Resumen de la temporada 2017/18: Osasuna, expectativas lejos de la realidad

Muchas expectativas, poca realidad

Osasuna comenzaba la temporada con ilusión y confianza después de un triste año en Primera División. En verano, el conjunto navarro había completado la plantilla con fichajes de alto nivel que hacían que la afición rojilla se ilusionará. La temporada empezó el 19 de agosto en Pamplona, Osasuna recibió al recién ascendido Sevilla Atlético. Los rojillos se adelantaron con un gol de David, pero los visitantes empataron el encuentro. La siguiente jornada Osasuna visitó León y por segunda vez se adelantó gracias al tanto de Roberto Torres. Aun así, la Cultural empató en el 83 y en el 90 anotaron el gol de la victoria. El club navarro no comenzó la temporada de la mejor manera, y fue entonces cuando la afición empezó a cuestionar la plantilla que tantas expectativas había generado.

En la Copa del Rey llegó la primera victoria de Osasuna, fue contra el Albacete y con remontada incluida. Este resultado marcó un antes y un después: los rojillos sumaron once partido consecutivos sin perder (seis victorias y cinco empates). La afición navarra vivía en un sueño que acabaría, Osasuna volvió a la realidad. Después de esta racha vinieron tres derrotas consecutivas. Finalmente acabó la primera vuelta octavo con 32 puntos, a dos puntos del playoff y a siete del ascenso directo. La segunda vuelta empezó con 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. La temporada se iba terminando y Osasuna no supo conseguir los resultados que se esperaban: sumaron más empates que nunca y vieron como el ascenso se alejaba. En el último partido los rojillos se enfrentaron al Valladolid, Osasuna dependía de sí mismo para entrar en el playoff. Pero los locales fueron superiores y perdieron 2-0. El club navarro no conseguía su principal objetivo y los aficionados acabaron decepcionados.

Un Osasuna más fuerte en defensa

Diego Martínez no consiguió crear un equipo que su juego ilusionará y funcionará. El técnico apostó por un juego conservador, que no funcionó. Los delanteros han anotado pocos tantos y mostraron mucha debilidad a la hora de encajar goles. Xisco ha sido el máximo goleador con 8 goles, David ha anotado 7 y Quique 4. Datos preocupantes y muy pobres. La defensa, en cambio, ha sumado los mejores datos junto con el guardameta Sergio Herrera. Los defensas han demostrado ser sólidos y seguros, Osasuna ha sido el segundo club que menos goles ha encajado: 34 en total. Esto no se podría haber conseguido sin un meta: Sergio Herrera, uno de los mejores de la plantilla. El de Miranda ha sido el menos goleado junto con Alberto Cifuentes, solamente han logrado encajarle 29 goles. El centro de campo ha sido el motor del equipo, tanto Lucas Torró como Fran Mérida han sido claves. Jugadores de alto nivel que han creado el juego rojillo.

Unai García, la consolidación de un líder

Para el canterano no comenzó la temporada de la mejor manera, una lesión de rodilla le apartaba del equipo. En su posición Aridane salía de titular y cuando se recuperó volvió pero con irregularidad. La afición no estaba contenta con tener a Unai en el banquillo y lo pedían a gritos. En la segunda vuelta el de Esquiroz volvió mostrando su talla y nivel excelente. El central se ha mostrado indispensable, no solo en defensa que ha sido fuerte y con confianza, si no que también ofensivamente: ha anotado goles decisivos. Un Unai García líder y representante del osasunismo.

La gran racha de 12 partidos sin perder

El mejor momento de la temporada fue cuando Osasuna sumó una gran racha de 12 partidos sin perder. El equipo venía de una dura derrota frente a la Cultural, pero con ganas de darle la vuelta la siguiente jornada los navarros empataron contra la SD Huesca. La ilusión y moral se revolucionó en la visita a Vallecas, en la que Osasuna goleó por 0-3. A esta gran victoria sumaron el resultado de 2-0 frente al Almería en el Sadar. El conjunto rojillo ha tenido partidos muy buenos como frente al Sporting, Valladolid y Zaragoza en Pamplona. Pero el enfrentamiento frente al Cádiz en el Ramón de Carranza logró que a los rojillos se les pusieran los pelos en punta. Sergio Herrera fue el protagonista del día, el meta paró tres penaltis en el enfrentamiento. Xisco adelantó gracias a un golazo de bolea. Cuando solo quedaban tres minutos, de las Cuevas cerró en encuentro por 2-0. Esta gran victoria sirvió para colocarse lideres por primera vez en toda temporada.

Los malos resultados en casa y el partido frente al Zaragoza

Esta temporada Osasuna no ha conseguido buenos resultados en casa, siempre ha sido el Sadar un fortín. Sin embargo, no ha sido así esta temporada: el equipo sumaba malos resultados en Pamplona. Diego Martínez lo justificaba con falacias que no convencían nada a la afición. Finales que acabaron en nada por, según el técnico rojillo, el viento, hielo, nieve, árbitro o incluso mala suerte. Estos resultados alejaron a la afición de los jugadores, una desconexión poco habitual en el Sadar. La gota que colmó el vaso fue la derrota frente al Zaragoza, máximo rival. Osasuna disputó un gran partido y fue superior a los visitantes, pero aun así no pudieron sumar. Una derrota de la cual los jugadores no lograron recuperarse. Un partido que marcó de verdad.

¿Y ahora qué?

Un verano para reflexionar sobre los fallos y la temporada. Braulio y Sabalza ofrecieron una rueda de prensa en la que aseguraron que el objetivo principal será que vuelva la conexión entre la grada y los jugadores. También afirmaron que no habrá muchas incorporaciones y que el objetivo será la continuidad. Esta temporada la conexión ha sido fría, triste y decepcionante. Diego Martínez fue sustituido por no cumplir con el objetivo, y Osasuna esta semana ya ha anunciado su apuesta: Jagoba Arrasate será el nuevo técnico rojillo. El equipo necesitaba un entrenador con experiencia en Segunda y apuesta por la cantera, al club le ha convencido la temporada que ha realizado Arrasate en el Numancia. No ha conseguido el ascenso, pero ha llevado a los de Soria a la final del Playoff. Ahora con la llegada de Arrasate, la dirección deportiva trabaja en la plantilla de la próxima temporada, donde llegarán 8 fichajes: 2 porteros, 1 lateral izquierdo, 2 mediocentros, 2 extremos y 1 delantero. Uno de los objetivos que Osasuna tiene es el fichaje de Iñigo Pérez, el pivote navarro ha disputado esta temporada en el Numancia de Arrasate.