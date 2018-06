El eterno capitán del barrio, Antonio Amaya, ya no será jugador del Rayo Vallecano

Google Plus

El pasado 21 de junio llegó el fin de la etapa del capitán del primer equipo del Rayo Vallecano, Amaya se despedía de su afición dónde ha pasado su gran parte como futbolista profesional.

Era uno de los jugadores que se le terminaba el contrato el sábado que viene 30 de junio, y por lo tanto no se sabía su futuro para la próxima temporada. El jueves pasado pudimos saber por sus redes sociales en concreto desde su Instagram, que anunciaba el propio jugador que no seguirá en el Rayo Vallecano en Primera División.

Era uno de los más veteranos del equipo y se despidió por todo lo alto, ya que defender la franjirroja tantos años no lo hace cualquiera. Para él el Rayo Vallecano le ha dado todo, ha sido su segunda casa. Llegó a Vallecas con ocho años y poco a poco, ha ido subiendo de categorías con el Rayo hasta que se marcho a Londres y al Betis. Hasta que en el 2014 volvió al barrio obrero dónde se ha podido ver como ha luchado y trabajado para defender la camiseta franjirroja.

Ha jugado un total de 254 partidos, 36 de ellos en Primera, 95 en Segunda División y 99 en Segunda B. Después 17 encuentros en la Copa del Rey y 7 partidos en Promoción ascenso a Segunda.

Amaya durante un partido con la franjirroja. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Ha pasado a la historia del club no tan sólo por los años que ha estado aquí, si no que a demás de conseguido el campeonato liguero en la temporada 2017-2018 más el ascenso a Primera. Junto ha eso también ha vivido dos ascensos más, uno a Primera y otro a Segunda, y un descenso de Primera a Segunda hace dos temporadas.

Estaba cedido en Segunda B en el San Sebastián de los Reyes cuando en el agosto de 2004 jugó su primer partido con el Rayo Vallecano. Ha marcado mucha historia al club junto a Cota, Michel, Felines, Alcázar, Uceda, Bordons y Anero, ya que son los jugadores que más partidos han vestido la camiseta.

Dicho en su Instagram se puede ver la despedida muy emocionante con fotos de él con el Rayo desde pequeño hasta ahora con un mensaje bonito para todos. Una de las frases más destacada es: “Llegó el momento más difícil de mi carrera deportiva, se me va hacer muy extraño despertarme y saber que ya no pertenezco al club de mi vida.”

Todo ha sido por que no entraba en los planes de Michel y de Cobeño para la próxima campaña en Primera División. Dio las gracias a todos los que han hecho que él esté tantos años en Vallecas como jugador. También ha sido muy duro despedirse de la mejor afición del mundo, pero ahí seguirá representando ese escudo y ese barrio, y dijo que nunca cambien porque ellos hacen que este club y este barrio sea diferente. Como no, no se olvido de todos los compañeros que ha tenido durante estos años en el terreno de juego.

Así que, su despedida como un jugador como él no es un adiós, ya que seguirá formando parte de la gran familia rayista. Pero también hay que decir, que ha sido una dura noticia para todo el barrio y afición vallecana, ha sido un jugador que ha luchado y demostrado mucho por el club. Es más que un capitán.