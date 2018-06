¿Quién está detrás de Rayo Vavel?

Google Plus

Rayo Vavel es un proyecto sin ánimo de lucro, en el que sus integrantes tienen como único fin escribir sobre una de sus pasiones, el Rayo Vallecano. En este artículo daremos a conocer quien esson los que se esconden detrás de esta página web, robando en esta ocasión un poco del protagonismo habitual de las grandes figuras rayistas.

Como todo buen proyecto, es necesario que alguien se ocupe de que todo esté en orden, que ningún punto de la actualidad rayista quede en el olvido. De ello se encarga la coordinadora de esta sección de Vavel, Minucha Corbal. Esta vallecana afincada en Pontevedra, de 21 años, cumple su primera temporada en la organización de Vavel, tiempo en el que se ha consolidado como una buena coordinadora de contenidos. En el apartado personal, estudia un grado superior en administración y finanzas, pese a que siempre ha mostrado un gran gusto por el periodismo, algo que quiere cursar en el futuro cercano.

Estos estudios de periodismo son los que ya ha empezado a cursar Sergio Ovejero en la universidad Rey Juan Carlos. Este madrileño de 19 años se enganchó al rayismo a los 12, cuando entró a jugar en las categorías inferiores del conjunto vallecano. Pese a llevar tan solo cuatro meses en la redacción, se declara un gran aficionado del conjunto de la franja, algo de lo que se convenció desde la primera vez que pisó el feudo rayista.

Como todos sabemos, la ciudad de Madrid es un crisol de culturas de alrededor de España, y algunos de aquellos llegados del resto del país a la capital se han enamorado también del Rayo. Es el caso de Martín Zamora, nacido en Corte de Peleas, un pintoresco pueblo de Badajoz, y que ha llegado a Madrid para cursar sus estudios de Ingeniería aeroespacial en la universidad. Un amigo le habló de Vavel, de la sección del Málaga en la que participaba, así pues Martín decidió seguir sus pasos pero redactando sobre el Rayo Vallecano.

Un ejemplo muy parecido es el de Fátima Juan Belmonte, otra aficionada rayista más venida desde lejos del barrio, siendo este espíritu obrero que lleva Vallecas por bandera es uno de los puntos que le hizo enamorarse del equipo franjirojo. Esta murciana de 24 años, estudia, igual que Minucha, un grado superior en administración y finanzas, lo cual lleva compaginando con la redacción de Vavel durante los últimos ocho meses, página a la que llegó atraída por las amistades que ya tenía dentro de la misma.

Rafa Vara es el miembro más longevo de la sección, a sus 25 años lleva ya cinco en la sección, atraído por una parte por su gran gusto por el periodismo, oficio del cual tiene el grado universitario, y por otro lado por su pasión por el Rayo desde niño, ée equipo de su barrio, en el que ha crecido y todavía reside. Este vallecano de pro, define el Rayo literalmente como “una forma de vida”.

Carlos Ortega también vive cerca de la capital estatal, y es que pese a que estudia Ingeniería de telecomunicaciones en la universidad de Alcalá de Henares, ha nacido y crecido en Guadalajara, a pocos kilómetros de Madrid. Este alcarreño de 19 años entró en Vavel movido por su gusto por el periodismo como afición, sin embargo su motivación principal transciende a algo mucho más personal, y es que es un ejemplo que los valores rayistas se heredan de padres a hijos. Desde pequeño seguía con su padre los partidos del conjunto vallecano por televisión, comentando los devenires del club de la franja. Sin embargo no fue hasta el 2009 cuando tuvo la oportunidad de pisar por primera vez un estadio de fútbol, el campo de fútbol de Vallecas, quedando definitivamente prendado del ambiente y la buena sintonía del rayismo.

Los dos últimos integrantes que os presentamos llegan de Cataluña, los más de 600 kilómetros que separan Vallecas de la comunidad catalana no han sido impedimento para que la fiebre rayista les contagie. De Tarragona es Laura Beltrán, que a sus 23 años compagina la redacción en Vavel con sus estudios de química. A pesar de la distancia, los valores de cercanía y de identificación del barrio con el Rayo no han pasado inadvertidos para ella, el estilo de juego de los ahora entrenados por Míchel fue un factor también a tener muy en cuenta en este sentido. Su entrada en Vavel se produjo hace unos siete meses por la buena relación que mantenía con algunos de los miembros, con los que algunos ha forjado una gran amistad.

Por último os presentamos al que escribe estas líneas. Mi nombre es Ángel Téllez, tengo 21 años y estudio historia en la Universidad de Barcelona, aunque en septiembre empezaré periodismo en la Universidad Abierta de Cataluña, compaginando ambas carreras. Pese a que he nacido, crecido y resido en Barcelona, toda mi familia por parte paterna es nacida en Vallecas, en un piso de las inmediaciones de la calle Arroyo del Olivar, muy cerca del feudo rayista. El primer estadio que pisé fue el campo del Rayo, por aquel entonces llamado Teresa Rivero, y en la segunda parte de aquel partido cuenta siempre mi padre que ya cantaba todas las canciones con la grada. Después de estar en grandes estadios, como el Camp Nou o en las dos casas del Espanyol entre otros en los últimos años, me di cuenta que en ningún otro lugar he disfrutado más el fuúbol que en coliseo vallecano, lugar del que proceden mis raíces. Entré en Vavel hace escasos dos meses, después de muchos años redactando noticias de fútbol sala, mi otra gran pasión, y movido también por una buena amistad dentro de la página.