Kovacic: "Lo mejor para mí es irme del Real Madrid"

El croata lanzó toda una declaración de intenciones desde Rusia que afecta directamente a la planta noble del Santiago Bernabéu. Pese a que ha ganado tres Champions consecutivas con el Real Madrid, siendo uno de los jugadores número doce de Zidane durante estos años, Kovacic entiende que necesita más protagonismo y que su futuro pasa lejos de la capital de España. En una entrevista exclusiva con MARCA, el centrocampista repasó los temas de actualidad, habló sobre el brillante papel que está cosechando Croacia en el Mundial y especuló con una posible salida este verano.

Asume que necesita más continuidad para demostrar todo lo que es capaz de hacer. Es consciente de que en el Madrid es muy difícil ser titular y por ello ve factible salir del Bernabéu este verano a un equipo dónde sea indiscutible: "Me gustaría jugar más en el Madrid porque amo el fútbol y estar sobre el terreno de juego. Y sé que en el Madrid es difícil jugar de titular, especialmente porque llegué muy joven. Entiendo la situación, pero por eso mismo creo que lo mejor para mí es que me vaya a otro club donde tenga la oportunidad de jugar regularmente como titular. Es una oportunidad que creo que puedo tener y que deseo ahora mismo".

En Italia tiene un gran cartel Llegó al Real Madrid en agosto de 2015 para ser el sustituto de su compañero de selección, Luka Modric, cuando este diera un bajón. Ese momento no ha llegado todavía, más bien todo lo contrario, y es por este motivo por el que Kovacic ve que no va a poder ser titular y que necesita salir del Madrid: "El problema es que para un jugador joven es difícil tener continuidad y sin esa continuidad nunca voy a poder mostrar todo mi potencial. Cuando no juego claro que no soy feliz. He disfrutado muchísimo estos tres años en el Madrid, con unos compañeros increíbles, ganando trofeos, pero no he estado del todo feliz porque mi contribución a todo eso no ha sido la máxima y es algo que quiero cambiar".

También habló sobre Julen Lopetegui. La salida de Zidane fue un golpe duro para la plantilla, pero el nuevo técnico cuenta con todo el apoyo del grupo para hacer su trabajo y así se adaptará lo antes posible. El croata reconoció que sabe que después del Mundial tiene que tener una conversación con él y que le mostrara su postura para quedarse o no en el Real Madrid: "No conozco al nuevo entrenador y no he hablado nunca con él, pero sé que necesitamos hablar sobre mi futuro. Llevo tres años en el Madrid y no he jugado demasiado y eso es algo que me ha afectado en mi estatus en el equipo nacional. Es algo que no me hace feliz. Por eso lo mejor es cambiar de equipo. El Real Madrid es un equipo extraordinario lleno de grandes jugadores y quizás ahora soy demasiado joven para contribuir al cien por cien".