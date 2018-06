Resumen de la temporada 2017/2018: Real Valladolid, la efectividad de la delantera

Google Plus

El Real Valladolid ha conseguido el ascenso y la delantera ha tenido gran parte de culpa. Esta temporada, la delantera ha estado formada por Jaime Mata, Toni Martínez, Chris Ramos y Asier Villalibre, como delanteros centros y Óscar Plano, Toni Villa, Pablo Hervías, Giannis Gianniotas, Javier Ontiveros e Iban Salvador como extremos y mediapunta.

45 de los 69 goles que ha marcado el conjunto blanquivioleta vienen de la parte de la delantera del equipo. Jaime Mata con 33 goles, Óscar Plano con cuatro, Pablo Hervías con otros cuatro, Toni Villa con uno, Gianniotas con dos, Toni Martínez con uno e Iban Salvador con tres han sido los goleadores.

Jaime Mata

10 | Tras la temporada pasada donde marcó cinco goles, nadie pensaba que Jaime Mata iba a conseguir ser pichichi y con esos números. 39 partidos, 33 goles y cinco asistencias. En el playoff no se queda atrás. Cuatro partidos, dos goles y dos asistencias. Comenzó siendo suplente, pero desde el segundo partido ha sido titular. 34 partidos completos. El primer gol llegó contra el Sevilla Atlético en la segunda jornada y el último ha llegado en el último segundo del encuentro de vuelta de la final del playoff contra el Numancia.

Jaime Mata tras marcar su primer gol esta temporada | LaLiga 1|2|3

Asier Villalibre

4 |Cedido por el Athletic Club, Asier Villalibre comenzó la temporada como suplente, pero la dinámica goleadora de Jaime Mata le lastró. Jugó 13 partidos con un total de 209 minutos. El último día del mercado de fichajes de invierno salió rumbo al Lorca, ya que con la llegada de Chris Ramos al equipo no entraba en las convocatorias.

Toni Martínez

5 | Llegó al Real Valladolid en calidad de cedido, procedente del West Ham de la Premier League, el último día del mercado de invierno sobre la bocina. Con la salida de Asier Villalibre, solo había dos delanteros y llegó Toni. Su primera titularidad llegó en la derrota por 2-1 contra el Córdoba. Jugó otro encuentro de titular contra el Cádiz. Se debió por la sanción a Jaime Mata sino, Toni Martínez jugaba muy poco. En total, diez partidos repartidos en 205 minutos donde marcó un gol contra el Cádiz.

Toni Martínez celebrando su gol con el Real Valladolid | LaLiga 1|2|3

Chris Ramos

4 | Llegó en calidad de compra en el mercado de invierno procedente del San Fernando. Empezó en el banquillo jugando algunos minutos. En su tercer partido, contra el Tenerife, llegó su primera titularidad. Ha jugado 144 minutos repartidos en seis encuentros. La llegada de Toni Martínez le condenó a la grada.

Óscar Plano

8 | Comenzó siendo suplente, pero con el paso del tiempo cogió ritmo y se hizo con la titularidad. Determinante en los últimos partidos dejándose la piel junto a Jaime Mata arriba. Solo se ha perdido dos partidos de liga. El primer gol fue contra el Córdoba en la victoria por 4-1. En total, 40 partidos de liga donde ha marcado cuatro goles, siendo el segundo máximo goleador del equipo y ocho asistencias. El playoff se le ha jugado integro donde ha marcado dos goles. Uno al Sporting y otro al Numancia. Ha disputado dos encuentros de la Copa del Rey. Contra el Huesca de titular y la ida contra el Leganés de suplente.

Toni Villa

8 | Llegó en verano procedente de la Cultural donde cogió experiencia después de muchos años en la cantera del Real Valladolid. Empezó en el banquillo hasta que en la jornada ocho fue titular. En enero despareció del once titular y en marzo se quedó en la grada. Con la llegada de Sergio González entró en el once y no lo ha soltado. Su primer gol como blanquivioleta llegó en la jornada 39 ante el Albacete. Es especial porque es el primer gol que mete siendo jugador del primer equipo, siendo él canterano. En total ha jugado 30 encuentros donde ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias.

Toni Villa celebrando su primer gol como blanquivioleta | LaLiga 1|2|3

Pablo Hervías

8 | Cedido por el Eibar en verano, Pablo Hervías se hizo con la titularidad y no la soltó, salvo algunos encuentros donde salia de suplente. Dejó de jugar en cuatro ocasiones. Su primer gol fue contra la Cultural en León. Buen lanzador de faltas. Prueba de ello fue los goles al Osasuna en liga y Sporting y Numancia en los playoff. Seis goles y siete asistencias en 42 partidos entre liga y playoffs.

Giannis Gianniotas

7 | Llegó cedido por el Olympiacos griego en el mercado de verano. Le costó entrar en la dinámica de grupo. Prueba de ellos fueron los 41 minutos que disputó en las primeras ocho jornadas, entre convocatorias con la selección y que no iba convocado. Su primer gol llegó en la jornada cinco ante el Granada. Salió los últimos 12 minutos y anotó el segundo gol del equipo. Ha jugado mejor saliendo desde el banquillo, ya que revolucionaba los encuentros. Al final intercambiaba el banquillo con la titularidad. Ha jugado 27 partidos donde ha marcado dos goles y tres asistencias. En el playoff jugó un encuentro de titular donde dio una asistencia.

Giannis Gianniotas, tras un gol suyo ante el Granada | LaLiga 1|2|3

Javier Ontiveros

6 | Llegó cedido por el Málaga el último día del mercado de fichajes de invierno. Los dos primeros partidos empezó desde el banquillo, pero a medida que pasaba el tiempo se afianzó en la banda como titular. Con la llegada de Sergio González dejó de tener protagonismo. También coincidió que tuvo una lesión en la semana de la llegada del nuevo míster. Ha jugado 14 encuentros y ha dado una asistencia.

Iban Salvador

5 | Comenzó la temporada siendo titular y marcando el primer gol del Real Valladolid en esta LaLiga 1|2|3. Con el paso de los partidos siguió como titular y a partir de finales de noviembre empezó a alternar banquillo con titularidad. Terminó jugando 19 partidos. La gran mayoría como titular y marcó tres goles. Se fue a la Cultural y Deportiva Leonesa cedido el último día del mercado.