Resumen de la temporada 2017/2018: Jaime Mata, temporada magnifica para el pichichi de LaLiga 1|2|3

Con tan solo 29 años el Pichichi de la categoría de Segunda División, ha sido estelar en este tramo final de temporada, haciendo historia y subiendo al Pucela a primera división, por ello se ha tenido que enfrentar a muchos retos, el delantero a estado espectacular, y por ello Sergio González a confiado mucho en el.

El Real Valladolid se decantó por el pichichi Jaime Mata, que también tuvo que rechazar algunas ofertas. que estuvo 2 años en que lo paso mal al Girona FC jugaba determinadas fases no siempre era titular indiscutible,

Lo que pasa que ha tenido que recorrer un largo camino hasta llegar donde esta ahora, por que al principio del Real Valladolid, no fue su mejor versión, y poco a poco a encontrado su camino, su lucha y su entrega por el equipo poniéndole a la base de delantero centro

Mata considera que al Real Valladolid le condenan los pequeños detalles. El equipo tiene que dar la cara y que no nos ganan por falta de actitud o de compromiso. Tampoco es que los rivales sean superiores a nosotros y no podamos hacer nada. El fútbol se mueve a veces por esos pequeños detalles y, ahora, muchos partidos se nos vuelven en contra. Pero esto dura 42 jornadas y los detalles pueden volverse a nuestro favor. Es lo que decía antes: lograremos goles a la mínima y los rivales, por mucho que hagan, no conseguirán marcar.

Su demarcación, más cerca de la banda que del centro del área, le obliga a un esfuerzo constante sobre el césped. Se me pide jugar ahí porque puedo ofrecer trabajo al equipo. Yo me adapto. Es verdad que, como sucedió en Soria, te metes una carrera para defender, luego vuelves, llegas al final, estás delante del portero y hay que ser consciente de que no resulta sencillo, con todo el esfuerzo anterior. Si estás más fresco, todo se ve diferente, pero esta es la exigencia. Yo siempre he sido un delantero de referencia, un nueve, pero aquí el sistema es diferente y se quiere hacer otro tipo de fútbol. No queda otra que asumirlo.

Por lo tanto, que podemos decir a parte de que ha sido el pichichi de segunda división y del equipo con 35 goles, con 43 partidos jugados, 35 goles a favor, 459 pases buenos, y 74 balones recuperados.

Este sábado 16 de junio de 2018 deja pocas, muy pocas malas noticias para el Real Valladolid. Pero sí alguna aislada y, aunque ya conocida, no menos dolorosa. Jaime Mata disputó frente al Club Deportivo Numancia su último partido como blanquivioleta. Se va al Getafe, con el que se comprometió cuando las opciones de ascenso del Pucela eran remotas. No hay ninguna opción de que siga, tal y como aseguró el presidente Carlos Suárez recientemente

Mata se despide tras dos temporadas en el Real Valladolid y con un contraste enorme entre ambas. La primera, con Paco Herrera en el banquillo, disputó 28 partidos, con sólo 18 titularidades, para un total de cinco goles. Su peor cifra desde que en 2011 debutara en la Segunda División B. En verano se planteó más una posible salida del madrileño que una renovación. Y comenzó a explotar. Indiscutible e imprescindible, con 35 goles en 45 partidoscontando los encuentros del playoff. En 41 ocasiones de inicio y en 35 disputando los 90 minutos.

Las despedidas duelen y mucho ya que los aficionados del Pucela le habían cogido un cariño especial. No es un adiós, un ya nos volveremos a encontrar en otras circunstancias. Y desde luego, en el mundo del fútbol no hay excepciones. Que se lo digan a Jaime Mata, que este domingo vivió un episodio especial, digno de ser recordado durante toda una vida. La celebración de la Acera de Recoletos era técnicamente su último acto oficial como jugador del Real Valladolid, y todo el mundo, él mismo incluido, eran conscientes de ello.

Y claro, en las despedidas se llora. Las lágrimas vienen a ser la mejor demostración de que Mata quería quedarse, pero al mismo tiempo venían a reflejar una impotencia terrible al haber firmado ya con el Getafe. No hay más. Un contrato es sagrado. Ver al delantero diciendo adiós a la ciudad ante 30.000 vallisoletanos fue, sin duda, el momento cumbre de la celebración.

Como si a alguno le quedaran fuerzas para convertir, también la del domingo, en una gran noche. El sueño del aquí firmante, imposible a sabiendas pero no por ello indeseado como el ascenso hace dos meses, es que se pueda invertir una cosa más: que se pueda doblar el tiempo con Mata y que se quede. Que no se vaya. Ni de vacaciones. “Nosotros te queremos, Mata quédate”. Con tu pareja. Con Teo. Con tu gente.