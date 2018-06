Resumen de la temporada 2017/2018: Real Valladolid, la columna vertebral no se toca

Google Plus

Con la llegada del verano también llegan la hora de los fichajes, salidas, cesiones... El Valladolid tendrá, obviamente, más presupuesto que los años anteriores en la Segunda División. Aunque, la mitad del dinero que van a recibir por los derechos televisivos (40-45 millones de euros), la mitad irán a parar a resolver por completo la deuda con Hacienda y la Seguridad Social, para ser un club totalmente saneado.



Esto supondrá un handicap respecto a los otros equipos de la categoría, lo que supondrá un reto para la dirección directiva vallisoletana encabazada por Miguel Ángel Gómez.



Salidas



Tras cambios de plantilla de 18-20 jugadores por temporada, parece que este año se van a relajar un poco en las oficinas del José Zorrilla. Mata, con rumbo a Getafe, y los cedidos son las únicas salidas previsiblemente que se producirán en el conjunto albivioleta.



Hervías, Gianniotas, Ontiveros, Borja Herrera, Toni Martínez volverán a sus equipos de origen, más Rotpuller a quien se le acaba el contrato y Deivid puede fichar por Las Palmas, aunque tiene un año de contrato.



O sea, que del once inicial de Sergio González solo desaparecen Hervías y Mata, a quien se le echará en falta ese olfato goleador.



Llegadas



Las llegadas estarán focalizadas en buscar un extremo derecho y un delantero goleador los dos puestos que están más descubiertos. Uno de los puntos fuertes del Valladolid en esta temporada era tener un gran fondo de armario, cualquier suplente podía realizar una actuacion igual de buena que los titulares. Por lo que la directiva tendrá trabajo para mantener esta fortaleza.



Algunos de los cedidos que han dejado buen sabor de boca, el club a intentar hacerse con ellos en propiedad. El Valladolid intentará negociar con el Eibar por Pablo Hervías, pero esta operación va a ser complicado ya que el conjunto armero se desprendió de su extremo derecho Takashi Inui. Más facil es que Gianniotas se convuerta en jugador blanquivioleta ya que el griego quiere rescindir su contrato con el Olympiakos, el problema está en que el Real Valladolid no es el único que anda detrás del extremo.



Una de las claves para la permanencia en LaLiga Santander es tener un buen portero y un killer arriba. Por la portería no hay preocupación alguna, Masip y Becerra están de sobra capacitados para defender la mete pucelana en la élite. El problema está en buscar un nueve de la talla de Jaime Mata, se está hablando de Borja Iglesias e incluso Fernando Llorente para ser el heredero de ese número 9.



Para reforzar la defensa se está manejando el nombre de Juan Cala, que abandonaría la liga china para unirse a las filas del conjunto blanquivioleta.



El mercado de verano no ha hecho más que empezar a orillas del Pisuerga y la dirección deportiva tiene trabajo que hacer para poder hacer un equipo que logre la permanencia.