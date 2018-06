Resumen de la temporada 2017/2018: Real Valladolid, puntuaciones portería: un seguro bajo palos

Google Plus

Una temporada en la que la portería pucelana solo ha tenido un ocupante, Jordi Masip. En Copa, Becerra ha jugado cuatro partidos y en Liga apenas ha jugado cinco minutos en el último partido. Una campaña nada fácil para el Valladolid en la que el portero catalán se mantuvo fuerte bajo los palos.

Criterios de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Jordi Masip

8 | Imprescindible.

Masip llegó gratis del FC Barcelona y pronto se postuló como el portero titular del Real Valladolid. El inicio de curso no fue el esperado para el guardameta, que vio como el equipo encajaba muchos goles, hasta quince en diez partidos, debido a los problemas defensivos que acarreó el equipo en la primera vuelta. El portero de 29 años ha demostrado un nivel muy alto, a pesar de que el Real Valladolid fuera uno de los equipos con más goles encajados.

En algún momento de la temporada ha generado dudas, pero ha realizado grandes paradas salvadoras en muchas ocasiones. Es un portero con muchos reflejos, que va bien por arriba, y su debilidad es el juego con los pies, aunque no va demasiado mal en ese aspecto. Ha encajado 55 goles en 46 partidos disputados, pero muy pocos de ellos han sido por su culpa, ya que la defensa no acompañaba al principio de la temporada, que es cuando más se encajó.

En definitiva es un portero de buen nivel, que a medida que pasaban los partidos ha ido consolidando su titularidad y que la temporada que viene parece que seguirá siendo parte del once pucelano en Primera División, por la seguridad que ofrece y sus paradas voladoras que salvan partidos.

Foto: LaLiga1|2|3

Isaac Becerra

5 | Regular

La temporada pasada fue el titular del conjunto pucelano firmando grandes actuaciones y otras no tan buenas, se me vienen a la cabeza sus fallos en Anduva, que costaron el empate y posiblemente el playoff. Estos fallos y el buen nivel mostrado por Masip en los primeros partidos fue lo que decantó la titularidad de Masip esta temporada.

El ex del Girona ha participado esta temporada en los cuatro partidos que el conjunto pucelano ha disputado en la Copa del Rey. En la eliminatoria ante la Cultural no encajó, pero contra el Leganés realizó grandes paradas y no pudo evitar que el equipo cayerá eliminado. En Liga ha jugado cinco minutos en el partido de la final del playoff ante el Numancia, como recompensa de su sacrificio y esfuerzo con el club. Es un portero alto, que tiene grandes reflejos, pero le cuestan mucho los balones aéreos y el juego con los pies, donde demostró grandes fallos la temporada pasada. Su continuidad está en duda la temporada que viene.