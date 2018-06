Resumen de la temporada 2017/2018: Real Valladolid, la defensa supera las y adversidades

El Real Valladolid ha cerrado la temporada 2017/2018 de una manera excelente. La consecución del ascenso a Primera División ha puesto punto y final a la andadura del conjunto blanquivioleta en la Liga 1[2]3. A lo largo del desarrollo de la recién finalizada campaña, el Real Valladolid ha sufrido innumerables subidas y bajadas de rendimiento. El sistema utilizado por Luis César Sampedro durante la primera vuelta ofrecía un fútbol de carácter ofensivo. La tendencia al juego en campo rival, y un fútbol directo, supuso la llegada de los goles con la consecuencia de la debilidad defensiva. El esquema no favorecía al bloque, propiciaba muchos espacios y dejaba desguarnecido al equipo. La hombres de la zaga blanquivioleta se veían desbordados. Con los malos resultados, Sampedro decidió optar por un sistema más conservador. A raíz de este momento la defensa vallisoletana tomó forma, aunque su mejor momento no llegó hasta el aterrizaje de Sergio González. Un bloque compacto que apenas recibía goles.



Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar: mínimo 10' de juego).

Javi Moyano

7 | Multiusos. El lateral derecho del Real Valladolid ha sido un pilar fundamental en el devenir del conjunto blanquivioleta. Desde el inicio de la temporada ha ocupado un puesto en el once titular. El capitán de los vallisoletanos se ha convertido en el hombre multiusos del equipo. Ha ocupado la demarcación de central, lateral izquierda, así como la suya natural. El andaluz ha cumplido con la papeleta allá dónde le ha situado en míster.

Antoñito

7 | Cumplidor. Pese a que no ha sido uno de los habituales en las alineaciones, nunca ha renunciado a nada. Antoñito ha ofrecido seguridad atrás y profundidad en campo contrario. Bien haya sido desde el banquillo o desde el once inicial, el lateral blanquivioleta ha cumplido con la papeleta. Cabe destacar su labor como extremo, a pesar de que no es su posición natural, no se le han caído los anillos, y ha cumplido cuando ha sido necesario.

Kiko Olivas

7 | Crecido. El central blanquivioleta ha sido indiscutible durante toda la temporada. Tanto Luis César como Sergio González han confiado en él y le han otorgado la titularidad. A lo largo de la campaña ha sido criticado y cuestionado por determinados errores. Kiko Olivas no se dejó amedrentar por los problemas y ha llegado al tramo final con la confianza por las nubes. Tal es así, que fue el encargado de abrir la lata en la final del playoff frente al Numancia en Los Pajaritos.

Fernando Calero

8 | Infranqueable. El de Boecillo comenzó la temporada desde el banquillo, vio los toros desde la barrera, a la espera de su momento. La lesión de Deivid le brindó su oportunidad, y el vallisoletano la aprovechó. El canterano del Real Valladolid ha adquirido galones con el paso de los partidos. Seguro en defensa y confiado en la salida de balón. Fernando Calero ha presentado un crecimiento más que notable. Su mejor versión se ha podido ver en la fase de ascenso. El central pucelano no dio un respiro a los atacantes rivales y se llegó a estrenar como goleador ante el Zaragoza para repetirlo en el playoff frente al Sporting.

Deivid

6 | Desafortunado. El canario se postuló como defensa central titular del Real Valladolid nada más comenzar la temporada. Sus actuaciones le regalaban los piropos de los aficionados, y la continuidad. Su lesión, el pasado febrero ante el Granada, frustró todas las ambiciones de la entonces presente campaña.

Rotpuller

S.C. | El austriaco llegó en el mercado invernal y no ha podido disfrutar de un solo minuto. Tras la lesión de Deivid y la cesión de Alberto Guitián al Sporting de Gijón, el Real Valladolid se quedó con solo dos centrales naturales. Pese a ello, y la llegada de Rotpuller, el míster optó por otras opciones, como mover a Javi Moyano al centro de la defensa.

Nacho

8 | Dueño y señor. La banda izquierda tenía escrito su nombre. Luis César Sampedro se lo cargó de golpe, y no volvió a la titularidad hasta la llegada de Sergio González. Ofreció sus incansables galopadas. subidas y bajadas. Defensa y ataque. En los últimos encuentros, a la seguridad defensiva ofrecida hay que añadirle la capacidad para romper las líneas rivales.

Borja Herrera

6 | Sin minutos. El lateral zurdo cedido por la U.D. Las Palmas no ha sido capaz de ganarse la titularidad. Ha tenido la oportunidad de aparecer en cinco encuentros, en los que su actuación ha sido más que respetable. No le faltaron ganas, pero sí minutos. Consiguió una asistencia.