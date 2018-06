Hierro: "Nuestra obligación es hacer un buen partido"

Google Plus

Previo a la última prueba que tendrá la selección española en la fase de grupos, Fernando Hierro analiza el partido contra Marruecos y opina sobre el torneo en general. La rueda de prensa se llevó a cabo en la sala de prensa del Estadio Kaliningrad.

El técnico inició hablando sobre el grupo, el cual se definirá el lunes cuando enfrenten a Marruecos: "Nuestra obligación es hacer un buen partido. Si se puede ser primeros de grupo, mejor", declaró el entrenador emergente, tachando el partido como "complejo". Sobre la táctica de Hervé Renard, entrenador contrario: "No podemos meternos en la cabeza de su seleccionador, él tiene en la cabeza a quien poner porque están eliminados. Debemos confiar en nuestras características y fortalezas".

Analizó a los rivales: "Es un equipo difícil, le gusta jugar en transiciones. No nos van a regalar nada por estar eliminados", ofreció su máximo respeto al cuadro marroquí. "Hemos visto el césped y está en perfectas condiciones, no tendremos problemas. Está muy bien, de verdad".

Sobre las cualidades del equipo español: "Debemos frenar sus transiciones para que no corran al contragolpe, es algo que pasa por nuestras virtudes y nos sentimos orgullosos". Luego expresó su admiración por Isco Alarcón: "Aporta calidad y esfuerzo. Se mete entre líneas y está rindiendo a un nivel extraordinario. Lleva mucho tiempo en la élite, conocemos sus condiciones y lo que puede aportar", señaló el entrenador.

Sobre la historia reciente de la selección y las posibilidades de salir campeones: "Hace ocho años fuimos campeones perdiendo el primer partido, algo que no había pasado. No podemos pensar en la historia. Es momento de quedar primeros y no podemos perder el tiempo pensando en lo que pasó. La estadística es para romperse; si somos primeros de grupo, perfecto, es nuestro objetivo".

Sobre la paridad de varios equipos durante el torneo: "Es un Mundial de igualdad, hoy en día hay mucha. Todo el mundo tiene scouting, está preparado y es beneficio para el fútbol". Para finalizar su sesión: "No pensaremos en Portugal, bastante tenemos con nosotros y Marruecos. Hay que trabajar mucho en lo mental, porque en lo matemático no estamos clasificados. Para ser campeones hay que ganar a selecciones importantes", matizó Hierro y concluyó su rueda de prensa en Kaliningrad.