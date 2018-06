La Cultural de Durango es nuevo equipo de Segunda B

Google Plus

La Cultural de Durango ha logrado el ascenso a Segunda División B tras ganar 2-0 al San Fernando el partido de vuelta de la final del playoff de ascenso. El equipo dirigido por Igor Núñez también logró imponerse en el partido de ida, lo que le ha permitido ascender a la categoría de bronce con un global de 3-0.

No obstante, esta no es la primera vez que el equipo de Durango consigue alcanzar Segunda B, llegando a competir en ella un total de seis ediciones, la última en 2006.

Todo bajo control

Como era de esperar. el equipo vizcaíno no iba arriesgar, ya que la ventaja conseguida en San Bartolomé le permitía lograr el ascenso. No obstante, los blanquiazules no se echaron atrás, saliendo a dominar el partido desde el primer minuto. El dominio de los hombres de Núñez fue notable, sobre todo hasta el minuto 15.

Cuando mejor estaba el equipo, un tremendo disparo de la UD desde prácticamente el córner, metió el miedo en el cuerpo al equipo local. A raíz de esta clara ocasión el equipo canario empezó a mostrar su mejor fútbol, aunque sin ningún premio. La mayoría de ocasiones fueron a la contra con disparos muy forzados.

El gol de la tranquilidad

El electrónico marcaba el minuto 22, cuando el éxtasis se apoderó de Tabira. Un centro desde la banda izquierda dio paso al tremendo remate de cabeza de Mikel Pradera, poniendo el 1-0 en el marcador. La afición local estalló, aunque sabían que el trabajo no estaba del todo finalizado.

El efecto del gol en el equipo canario fue tremendo, jugando a merced de lo que la Cultural proponía. Los de Núñez eran cada vez mas superiores y eso se notaba en la grada. Según iban pasando los minutos, el ambiente se fue caldeando más. Al final de la primera mitad un baile de tarjetas amarillas apareció en Tabira.

Quiero pero no puedo

La segunda mitad despertó nuevos aires en el equipo de Agustín Jesús. Tenían que meter dos goles si de verdad querían optar al ascenso. Apenas a los cinco minutos de la segunda mitad, una oportunidad clarísima de la UD sembró el pánico en Tabira, aunque un resbalón del delantero echó al traste la oportunidad.

El partido cada vez era más blanquiazul, y eso se notó en los jugadores canarios. Los jugadores estaban cada vez más nerviosos, efectuando una gran cantidad de faltas.

Un final polémico

Se acercaban los minutos finales y ambos equipos eran conscientes de ello. El equipo de Igor Núñez no lograba controlar el partido como a ellos les gustaría, dando pie a alguna que otra ocasión amarilla.

Las opciones de la Ud San Fernando cada vez eran más pequeñas. No obstante, un penalti fallado por Aday López pudo haber puesto el empate en el marcador, pero Errasti se encargó de atajarlo. Los nervios en el equipo amarillo se notaban cada vez más. El jugador más perjudicado por ello fue Maikel, el cual vio la segunda amarilla alrededor del minuto 85. Como era de esperar, la Cultural supo aprovechar la situación de los jugadores dirigidos por Agustín Jesús. Una contra en el último minuto del partido trajo consigo el segundo gol de los de Núñez, el gol que certificó el ascenso

Victoria más que merecida para un equipo que ha batido esta temporada todos los records posibles. Ahora toca planificar la próxima temporada en la división de bronce por parte de Igor Núñez en el banquillo, Arana en la dirección técnica y Bengoetxea en los despachos, con calma, sin volverse locos. Durango es una fiesta, mas de una década despues, la Cultural es de Segunda B.