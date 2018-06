Resumen de la temporada 2017/2018: CD Numancia, una defensa de Primera

Google Plus

Si por algo se ha caracterizado la temporada del CD Numancia es, sin lugar a dudas, por haber llegado a la disputa de los playoffs de Ascenso a Primera División. Buena parte de la culpa lo tiene el gran poder defensivo mostrado por la zaga castellana en buenos tramos de la temporada. Y es que, pese a momentos en la campaña en los que el club soriano no ha dado muestras de ello, la seguridad atrás de los rojillos ha hecho de Los Pajaritos un auténtico fortín en Segunda División.

Aunque, no solo la defensa se merece todo el reconocimiento a la regular temporada de los pupilos de Jagoba Arrasate. Una eficaz delantera y una más que sobresaliente acción en el medio del campo han hecho sumar la cantidad de 51 goles al cuadro numantino. Parte de esa culpa se la deben a los dos pichichis del equipo. Tanto Guillermo Fernández, como Manu Del Moral han finalizado la campaña con 8 goles en sus respectivos casilleros. Dejando una gran imagen en Segunda División.

Portería: Sobresaliente

Si de verdad hay una posición de la que sentirse orgullosa en el feudo soriano es de la primera línea defensiva. La gran actuación de Aitor Fernández a lo largo de las 46 jornadas de Segunda División y playoffs le han servido para finalizar la campaña como uno de los mejores, y si no el mejor, jugador del conjunto soriano. Y buena parte de las cosechas de tres puntos en las diferentes victorias del equipo castellano han sido gracias a la muralla de Mondragón.

Y, precisamente por esa seguridad bajo los tres palos, es el motivo de que ahora el arquero vasco sea muy pretendido por toda la división de plata del fútbol español, y de la de oro. Real Sociedad y Levante son algunos de los clubes que ya están buscando en la figura del arquero rojillo un buen recambio en sus filas.

En la otra cara de la moneda se encuentra Munir. El arquero marroquí nacido en Melilla no ha tenido la temporada soñada con el Numancia. Tan solo dos partidos ha podido disputar el internacional en el total de la campaña; pero eso sí, contra el Real Madrid en Copa del Rey. Su pobre actuación le ha llevado a buscar nuevos destinos la temporada que viene.

Defensa: Notable bajo

La zaga numantina despide la temporada con una actuación intermitente. Y es que el poder defensivo de los castellanos ha estado condicionado en todo momento de la temporada. Capaces de lo mejor y de lo peor, los hombres de atrás de Jagoba Arrasate han demostrado que encajar goles no viene en sus diccionarios. Entre toda la defensa, cuatro nombres se erigen por encima del resto.

Carlos Gutiérrez, Dani Calvo, Markel Etxeberría y Unai Medina finalizan la temporada como los cuatro hombres con más partidos disputados en la zaga numantina; el primero de ellos, además, con dos goles finales en su casillero. Por debajo de ellos, Saúl García, Adrián Ripa y Unai Elgezabal se ganaron un hueco en el planteamiento defensivo del técnico vasco. Un planteamiento del que el leonés Luis Valcarce no llegó a encajar, con tan solo cinco partidos disputados; todo condicionado por las lesiones en la temporada.

Medio: Notable

Tres nombres destacan por encima del resto. Iñigo Pérez no defraudó, y la temporada que ha realizado el medio del club soriano es prueba de ello. Líder sin discusión de la sala de máquinas castellana y capitán en todo momento del encuentro. El segundo, Alberto Escassi. El malagueño ha demostrado que da igual la posición del campo en la que salga en el once. Ya sea mediapunta, extremo o defensa central, al futbolista andaluz no le tiemblan las piernas en los planteamientos de Jagoba Arrasate.

El tercero, la sorpresa de la temporada: Diamanka. El futbolista senegalés ya es un hito en la pequeña provincia de la geografía castellana; y más aún después de regalar a la afición el sueño de disputar la final de los playoffs de ascenso a Primera. Al igual que el de Dakar, Julio Álvarez ha firmado una temporada más goleador que de costumbre ya que, con cuatro goles, se erige como el mediocentro más goleador del equipo.

El leonés Raúl Vallejo finalizó la temporada como el único jugador del filial en debutar con el primer equipo. Autor: CD Numancia.

Larrea no ha tenido la temporada esperada, pero sus buenas actuaciones en los 22 partidos disputados hicieron plantear a Jagoba Arrasate su inclusión como titular en un total de siete partidos en la campaña. Gregori Sierra cierra el año con la cifra de cinco partidos disputados, tres comenzando desde el minuto 1. Como promesa cabe destacar los cinco minutos que jugó el leonés Raúl Vallejo frente al Real Oviedo en Copa del Rey; colocándolo como el único canterano en disputar un partido con el primer equipo.

Delantera: Notable bajo

En cuanto a los goleadores del equipo, a los encargados de hacer sumar los tres puntos, dos nombres destacan por encima del resto. Manu Del Moral y Guillermo Fernández se colocan como “pichichis” del club rojillo con un total de ocho goles cada uno. Una cifra que bien podría haber sido mayor si no fuera por las lesiones, por parte del primero, y por la no continuidad, por parte del segundo.

Marc Mateu finaliza la temporada como el segundo numantino con más minutos disputados, por detrás de Aitor Fernández; llegando a conceder dos goles en los 42 partidos disputados. Mejor temporada han tenido Pere Milla e Higinio. Los seis goles concedidos respectivamente por cada uno de ellos han asegurado poder ofensivo a la delantera soriana. Cerca de ellos, el leonés Pablo Valcarce finaliza la campaña con cuatro goles finales en 29 partidos disputados.

Menos protagonismo el que han tenido Nacho Sánchez y Dani Nieto. Dos goles cada uno en 28 y 24 partidos, respectivamente, resumen una pobre campaña de los delanteros rojillos en las filas sorianas.

Entrenador: Notable alto

A una sola eliminatoria se quedó Jagoba Arrasate de abandonar la entidad soriana con un ascenso a Primera en su palmarés. A pesar de ello, la actuación del técnico vasco en las filas del Numancia es todo menos decepcionante. Cuando todo parecía perdido, supo solventar la crisis y devolver al club castellano la alegría de vivir una final por el ascenso a Primera División.

Cierto es que no toda la temporada en el banquillo de Los Pajaritos es para enmarcar. Un total de dos rachas negativas tantearon al entrenador por la cuerda floja de la destitución. La última, el mes de mayo desastroso que vivió el cuadro rojillo al perecer frente a Lorca y Sevilla Atlético, rivales ya descendidos de categoría.

No obstante, la marcha de Jagoba Arrasate del Numancia no dejará a nadie con dudas de que su actuación al frente de los numantinos cumplió las expectativas propuestas a principio de temporada. El sueño no llegó, pero con el míster vasco al frente estuvo mucho más cerca de lo que se pudo imaginar.