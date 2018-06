Un penalti fallado lleva a Ronaldo a la segunda posición

No siempre se puede depender de la estrella del equipo para resolver un partido. A veces, los grandes también fallan. Es el caso de Cristiano Ronaldo, que tuvo en sus pies la oportunidad de sentenciar con un 0-2 el pase como primera de grupo y acabó pidiendo la hora ante una Irán que se creció cuando ya le quedaba muy poco al encuentro. Finalmente, los lusos se medirán a Uruguay en octavos de final, ya que esta última quedó primera del Grupo A.

Algo que parecía definitivo

Viendo el Irán-Portugal, muy pocos esperaban tener un final tan emocionante. Un gran gol de Ricardo Quaresma casi al término de la primera mitad adelantaba en el marcador al conjunto de Fernando Santos, algo que podía ser predecible. Los portugueses tocaban el esférico con más determinación que los iraníes, desplegando un buen juego por las bandas y apoyándose en las diagonales trazadas por los extremos para adentrarse lo máximo posible en el área y crear peligro.

Bien es cierto que Cristiano Ronaldo, capitán y máxima referencia de la selección lusa, no estaba teniendo el mejor de los días. De hecho, le estaba costando entrar en el juego de sus compañeros. Su actuación pudo cambiar en el minuto 53, cuando el VAR volvió a hacerse protagonista: Ronaldo cayó dentro del área y, en primera instancia, el colegiado no consideró nada penalizable, aunque el VAR le dijo lo contrario y terminó señalando la pena máxima. No obstante, no era su día y el arquero Beiranvand detuvo el lanzamiento.

Ese penalti pudo haber significado un resultado más amplio y tres puntos asegurados que, viendo que la Selección Española iba perdiendo contra Marruecos, le hubiera concedido el primer puesto a los de Fernando Santos. Para desgracia de Portugal, el destino quería otra cosa: Iago Aspas marcó el 2-2 para empatar y, en el descuento, el colegiado señalaba penalti sobre el conjunto iraní. Dicho lanzamiento fue convertido en gol, mandando a los lusos a la segunda posición.

Como afirman los componentes de la selección portuguesa, pasar a la siguiente ronda era lo primordial y están satisfechos, ya que un gol más de Irán les hubiera eliminado. Cristiano Ronaldo, por su parte, no se fue muy contento del Mordovia Arena debido a su mala actuación. Habrá que ver si a partir de octavos de final los lusos están preparados para afrontar partidos de mayor dificultad.