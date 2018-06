Entrevista. Bruno González: "La salida de Ramón Planes ha sido palo"

El central del Getafe CF repasa la temporada 17/18, sin olvidar la actualidad que rodea al conjunto azulón; mientras disfruta de unas merecidas vacaciones en Tenerife, su tierra natal. Tampoco olvida a su ex equipo, el Betis, del cual mantiene muchos amigos y sigue su andadura por LaLiga. Además, se alegra de su clasificación para la Europa League. Desde las Islas Canarias desea la mejor de la suerte a sus compañeros en el Mundial de Rusia 2018.

Pregunta. Una temporada muy larga, pero bonita por la trayectoria y el nivel demostrado, ¿cómo van las vacaciones? ¿qué tiene pensado hacer?

Respuesta. Siendo un recién ascendido nuestro objetivo era la salvación, pero mira, hasta la penúltima jornada estuvimos peleando con Sevilla, Betis, Villareal por meternos en Europa League. Es un éxito, pero nos quedó el mal trago de no haberlo conseguido.

Para desconectar me he venido a mi tierra, Tenerife. Ahora tendré un compromiso con los más pequeños del 25 de junio al 27 de julio.

P. Pronto lo veremos con Edgar Méndez, jugador del Cruz Azul mexicano, en un campus veraniego para los más pequeños. ¿Con qué finalidad nace?

R. Edgar ya empezó la pretemporada, pero va a hacer todo lo posible por venir. Los entrenadores titulados que hemos escogido son personas con mucha psicología, así que no será un campus de solo fútbol. Es el primero por lo que estamos con muchas ganas y mucha ilusión de acercarnos a los niños.

P. ¿Cómo valora la temporada?

R. No empezó como me gustaría. Pero estoy contento; hice 24 partidos, aunque hubiera preferido hacer 38. Feliz, sobre todo, en lo colectivo.

P. ¿Está contento en el Getafe CF?

R. Estoy muy bien, es lo que yo necesitaba. En Madrid muy cómodo. En el Getafe es todo tranquilidad, un club muy humilde, con menos masa social, pero los aficionados que van lo dan todo. Además, tengo vuelos frecuentes a Tenerife y eso también me da la vida, estar cerca de los míos.

P. El Betis, su antiguo equipo, tras muchos años de vaivenes terminó en puestos de Europa League.

R. Me alegro muchísimo, tengo muchos amigos en el vestuario. Fue una etapa que me marcó y yo me alegraré por todos sus triunfos, siempre que no me perjudiquen a mi en un duelo directo. Hicieron un gran año, empezaron regular por el entrenador nuevo, el cambio de estilo, pero tienen una de las mejores plantillas y se han clasificado.

P. ¿Le gusta Quique Setién?

R. Si, tiene personalidad y ya te digo, los años que yo estuve ahí tocábamos a tres o cuatro entrenadores por año. Mis compañeros me dicen que lo ha hecho muy bien, que ha sabido respetar al vestuario, entenderlos a todos... Al final cada uno está donde se merece.

P. Si hablamos de Bordalás...

R. Lo ha hecho muy bien. Ascendió y mantuvo al Getafe CF en Primera División. Es el principal culpable de que estemos ahí. Hemos sido el equipo revelación. Con un poco de suerte hablaríamos de otros resultados.

Somos incómodos, competimos, para nosotros cada balón es el último. Se nos criticó mucho porque a veces vamos al límite del reglamento, pero ese tema es para los árbitros.

P. Loïc Remy llegó a Madrid porque Paco Jémez decidió no contar con él por motivos extradeportivos, ¿cómo es como compañero?

R. Un fenómeno. Como jugador no lo voy a descubrir porque tiene una gran trayectoria. Como persona desde el primer día ha sido uno más y se sumó al trabajo. Yo no voy a entrar en los problemas que haya tenido él con Paco Jémez, que lo respeto muchísimo, pero la verdad es que, con nosotros, un 10 como jugador y un 10 como persona.

P. Una de las revelaciones de LaLiga ha sido, sin duda, Djené.

R. Espectacular, no él, que también ha hecho un año brutal, muy regular y ha jugado todo. Pero sí es verdad que fuimos el tercer equipo menos goleado de LaLiga y eso dice mucho. En ese trabajo colectivo los delanteros ayudan muchísimo; que ellos presionen nos da la vida.

P. Ángel Rodríguez, tinerfeño como usted, ha despuntado esta campaña despertando el interés de varios equipos importantes. Fundamental poder retenerle ¿no?

R. Hizo 13 goles; no me extraña que otros equipos lo quieran. Ha hecho una temporada “de locos” en todos los sentidos.

P. Los primeros movimientos ya se están viendo por el conjunto azulón. Arambarri y Antunes son oficialmente jugadores del Getafe CF, se ha confirmado la marcha de Guaita y Emi Buendía…

R. Por Antunes y Mauro me alegro mucho porque sé que ellos lo querían y siempre es bueno estar en un sitio donde te sientes cómodo.

No me extraña que se hayan llevado a Vicente, ha sido el tercer portero que menos ha encajado. Gran parte de la culpa de que estemos donde estamos la tiene él.

P. ¿Qué le parecen Chichizola y Juan Mata?

R. No los conozco personalmente. Aún no sé si es oficial o no, pero si lo firma el Getafe es porque tienen nivel para ello. Les daré la bienvenida cuando sea el momento.

P. Llegó de la mano de Ramón Planes, ¿ha supuesto un “palo” su salida?

R. Para mí ha sido un palo su salida. Tenía dos años más en el Betis cuando tomé la decisión de cambiar de aires y me ofreció un gran proyecto.

Es una grandísima persona. Cuando no jugaba, me llamaba. Tuve una charla con él antes de irse y me agradeció mi comportamiento. Creía que yo lo había hecho bien y había demostrado personalidad; fui una apuesta suya y sabe que me alegro por él.

P. ¿Hay que pensar más allá de la salvación en la 18/19?

R. Es muy complicado. Estoy seguro de que la mayoría de equipos que descendieron esta temporada no estaban pensando en la salvación. Nosotros hemos quedado octavos y por debajo hay conjuntos que han estado jugando Europa League este año.

Hay que ir sacando puntos cada fin de semana y luego ya se verá. Ahora no sirve de nada pensar más allá. Me vale con igualar lo de este año porque sé que si lo conseguimos acabaremos metiéndonos en Europa.