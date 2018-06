Primeros sí, pero no cómo se esperaba

España estará en octavos. Esto tendría que ser una alegría para el país, más si se le añade que lo ha hecho como primera de grupo. Pero esta clasificación no lleva consigo ese sentimiento que si ha llevado en otras ocasiones. El porqué es claro, España ha pasado de puro milagro.

Antes de que La Roja se estrenase en Rusia, la palabra milagro no entraba en el vocabulario de cualquier aficionado español, pues todo apuntaba a que sería asequible conseguir el billete de octavos pues el único equipo que iba a ser rival era la Portugal de Ronaldo, pero como dice el dicho, "no todo es lo que parece".

"España, no te reconozco"

Esta es la frase que ronda la cabeza de todo aquel que haya visto los partidos del hoy equipo de Fernando Hierro. Ese grupo de futbolistas que habían recuperado las sensaciones de aquella selección comandada por Luis Aragonés y que continuó con De Bosque (antes de la Eurocopa de Francia y el Mundial de Brasil) parece que se han quedado en el camino. Tan solo tres partidos han servido para ver que la España de los jugones no está a la altura de las circunstancias. El portero no está bien, la defensa no se encuentra y concede demasiado, los llamados jugones no están, salvo Isco, y el ataque también deja ciertas dudas.

Marruecos, el punto final

El debut mundialista dejó sensaciones entremezcladas. Mirando más allá del resultado, el juego de España no fue malo, llegando incluso a tener todo el control del partido pero no terminó de convencer. Irán era la oportunidad perfecta para reivindicar y demostrar que España era mucha España. Desgraciadamente tampoco ocurrió y un solo gol, se podría decir que de rebote, dio la victoria a los de Hierro.

Las malas sensaciones iban in crescendo pero no se podía perder la esperanza, en el recuerdo la estrella de Sudáfrica donde la Roja tampoco comenzó con buen pie y terminó alzando el ansiado trofeo. El billete hacia octavos estaba cerca pero faltaba Marruecos, un rival a priori fácil porque ya estaba eliminada.

Pero la historia se ha vuelto a repetir. España ha jugado mal ante los Leones del Atlas. Solo Isco se salva en un partido en el que los marroquís se pusieron por delante en dos ocasiones y la selección tuvo que sobreponerse a ello.

El VAR dio el primer puesto a España

El gol final de Iago Aspas, anulado en un principio, fue certificado por el VAR por milímetros. Al mismo tiempo, en el Irán vs Portugal, la tecnología concedió un penalti a favor de Irán que supuso el 1-1 ante Portugal.

La hora de la verdad

Pasada la fase de grupos, llega el momento de la verdad, en la que un fallo es la sentencia para volver a casa. En el que no se puede fallar. ¿El rival? Rusia. Hace dos semanas, muchos pensarían que esta no sería una selección peligrosa pero las tornas han cambiado, y mucho. Porque en el combinado español son todo malas noticias.

Silva no aparece. Iniesta suelta alguna pintura de las suyas, pero no es el de la final de Copa del Metropolitano. Thiago tampoco está. Los laterales no se encuentran en su mejor momento. El equipo no tiene ese juego de posesión, de tiqui-taca, de dominio, que mata a los rivales y hace que se salgan de los partidos. Los centrales no hacen gala de sus dotes y el portero más de lo mismo.

¿Y ahora qué?

Ahora es el momento de Hierro. Es de recibo recordar que aquel al que llamaban "el mariscal" cogió las riendas de la selección a solo 48 horas de un debut ante la actual campeona de Europa y que no era fácil pero hay que hacer algo.

El momento Hierro

Toca reinventar, es el momento de darle una vuelta de tuerca al esquema y pensar en cómo devolver la ilusión a un país que la ha visto reducida. Si los comandantes no se encuentran, ¿por qué no mirar al banquillo?

Ayudar a Busquets

El azulgrana está bajo mínimos y necesita acompañantes para fortalecer esa zona de seguridad. Saúl o Koke serían opciones.

Costa más Aspas

Costa se postula como el '9' de referencia pero mezclarle con el gallego podría hacer un ataque letal.

Otros cambios: la portería, revisión de la defensa....