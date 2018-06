España vs Rusia: un choque inédito para las Copas del Mundo

La historia suele repetirse. Especialmente, cuando se habla de fútbol y de Copas del Mundo, los choques entre equipos se suele reiterar, ya sea por azar o méritos. Encuentros míticos como los Argentina vs Alemania, Holanda vs Argentina, Brasil vs Suecia, entre muchos otros, son históricos, pues, más allá de la envergadura y jerarquía de los equipos que se enfrentan, los choques se han repetido en varias oportunidades y en diferentes instancias dándole un tinte de revancha e historia a cada duelo.

Incluso en este Mundial se han podido vivir partidos con una carga histórica importante. Choques como el de Nigeria vs Argentina, el Alemania vs Suecia o el Alemania vs México, se han revivido en esta primera fase de grupos de los mundiales. Si bien algunos de ellos no son históricos por las instancias en las que se han visto las caras, el gustillo a rivalidad que se crea entre los equipos es incomparable y una de esas bellas tradiciones que se crean en la Copa del Mundo.

España y Rusia empataron 3-3 en su último amistoso | Foto: Reuters

No obstante, también hay duelos inéditos. Duelos que, en muchos casos, jamás se han dado ni en amistosos y, en otros casos, choques que jamás se han visto, específicamente, en Mundiales de fútbol. Y este es el caso de los octavos de final de Rusia 2018, para españoles y locales. Ya con el conocimiento de las dos primeras llaves: Uruguay vs Portugal y España vs Rusia, los aficionados serán testigos del primer enfrentamiento entre ‘La Roja’ y la selección rusa en una Copa del Mundo.

Historial 'no-mundialista'

El duelo entre españoles y rusos se ha repetido en seis ocasiones: tres veces en amistosos y tres veces en Eurocopa. Ninguna en un Mundial. Los amistosos han sido los más parejos de ellos, por lo menos en cuanto a resultados. Tienen un saldo de dos empates y una victoria a favor de los ibéricos. Mientras que los partidos por Eurocopa tienen un saldo de 3-0 a favor de España.

El último encuentro entre estos equipos fue el año pasado, en un amistoso preparatorio para el presente Mundial que se jugó en tierras rusas. El partido fue un apasionante 3-3, en el que el equipo ruso supo darle vuelta a un marcador desfavorable y equiparar el resultado. Jordi Alba y Sergio Ramos abrieron la cuenta para los ibéricos, posteriormente, Smolov y Miranchuk empataron el encuentro. Dos minutos más tarde, Ramos anotó un penal para adelantar, nuevamente, a España. Y finalmente, Smolov volvió a perforar las redes de su rival para poner el empate definitivo.

El choque de mayor importancia hasta ahora

España salió campeón después de vencer a Rusia en semis | Foto: @UEFAcom_es

De todos los seis encuentros que se han dado hay uno que resalta, que destaca por encima del resto. Fue en 2008, en la Eurocopa de Austria y Suiza. Eran las semifinales del torneo más importante de selecciones en Europa. Rusia enfrentaba a España en Viena. Los primeros venían de dejar a Holanda en el camino, mientras que los segundos habían derrotado a Italia por penales. Se esperaba un duelo parejo, aunque los pronósticos fallaron.

El combinado ibérico, dirigido por Don Luis Aragonés, despachó a sus rivales con un 0-3 contundente. Los españoles tardaron 50 minutos en lograr vencer a la defensa rusa, pero, tras este gol encontraron espacios y pudieron liquidar el encuentro. Cinco minutos tras iniciar el segundo tiempo Xavi Hernández llegó al centro del área para recibir un pase filtrado de costado de Andrés Iniesta y definir de primera, lanzándose para alcanzar el esférico. Más tarde, el recién ingresado Daniel Güiza aprovechó un pase exquisito de Fàbregas para colgar al portero ruso. Finalmente, en el minuto 82, David Silva capitalizó otro pase de Fàbregas para sellar el marcador.

Repitentes de las semis

Diez años han pasado desde aquel épico duelo entre Rusia y España en las semifinales de la Eurocopa. Y aunque el tiempo ha transcurrido y los años llegado, todavía hay muchos jugadores que permanecen. Con más experiencia y años a sus espaldas, pero siendo los mismos que cayeron 0-3 o que salieron campeones en aquella ocasión.

Arshavin fue la figura de Rusia en aquella Euro | Foto: @UEFAEURO

En Rusia, repiten cuatro jugadores que hicieron parte de la escuadra de aquel torneo. El capitán Akinfeev, Ignashevich, Zhirkov y el portero suplente Gabulov estuvieron presentes en Austria y Suiza. Los primeros tres fueron titulares, acompañando a Arshavin y Pavlyuchenko en Rusia.

Por el lado español, también hay cuatro jugadores: Sergio Ramos, Andrés Iniesta, David Silva y Pepe Reina. Nuevamente, los tres primeros fueron titulares e importantes en la victoria ibérica. El único suplente fue Reina, que era el recambio para el capitán Iker Casillas.