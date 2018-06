¿Qué le pasa a España?

La selección española ha iniciado su período de autocrítica y corrección de errores tras el sufrido empate contra Marruecos el pasado lunes. El objetivo es ganar a Rusia, pero al ritmo que marchan los españoles, se ve como una cumbre muy alta de escalar, los resultados no llegan de la mejor manera y mantener el invicto que ya sobrepasa los 20 partidos, parece algo increíble con el rendimiento ofrecido hasta ahora por La Roja en la Copa Mundial.

Las falencias de España son claras: no hay creación de oportunidades, el brillo a la ofensiva no existe, no hay precisión en los pases ni un estilo fijo; a esto se añaden los tropiezos defensivos y los errores que cuestan partidos como ocurrió contra Marruecos. La zaga que solía ser un hueso duro de roer, fue un coladero que no se opuso ante los incansables marroquís. Hay poco entendimiento y los estilos chocan.

De no ser por el acierto de Iago Aspas, España habría quedado como un coche sin combustible en medio de la nada. De igual manera, el empate sabe a derrota, porque los ibéricos estuvieron todo el partido contra el muro, castigados constantemente por los africanos que hicieron la tarea, como advirtió Hervé Renard e hicieron la noche complicada para una selección española irreconocible.

Aparte de Isco, no hay un jugador explosivo que colabore por los costados, el desborde que antes era una daga en ataque se ha desvanecido. Carvajal y Jordi Alba no generan lo esperado. Ramos y Piqué se han mostrado erróneos y sus salidas son letales contra ellos mismos, cuando antes eran temores de las defensas contrarias. De Gea, un espectador más bajo los palos.

La falta de profundidad es un castigo, pero la efectividad de cara a puerta mantiene a España viva en el Mundial con un respirador artificial. Las chances contra Rusia son más altas de lo que habrían sido si el oponente fuese Uruguay. La falta de dinamismo y de jugadores explosivos están castigando a España que no se plantea en estos momentos como candidato serio a colocar una nueva estrella sobre su escudo.

La Roja de Sudáfrica está enterrada bajo una plantilla que no tiene claridad y lo poco que produce lo culmina con anotaciones. Tiene muchos líderes, pero pocas iniciativas. La incertidumbre sobre los delanteros se disipa, pero, en la medular, la defensiva y la portería, las dudas llueven y son el punto de mayor trabajo para el técnico si España quiere llevarse el Mundial. No es necesario el juego atractivo de 2010, solo se necesita mantenerse serios y profesionales, con ideas y sacando el mayor provecho a los jugadores de élite que están bajo el cargo de Fernando Hierro.