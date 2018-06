El remedio pueden ser los goles

Estamos viviendo el que quizás sea uno de los mundiales mas igualados de la historia, por lo menos seguro de la historia reciente, todas las grandes selecciones o mas históricas están viendo comprometida su entrada a la fase de K.O de la copa del mundo por selecciones que en primera instancia no parecía que tuviesen mucho protagonismo, vemos que ademas hay ejemplos en todos los grupos salvo en el de Bélgica e Inglaterra, que a día de hoy son las dos únicas selecciones a las que menos problemas les han aparecido para llegar a octavos. Se puede hablar de un gran estado de forma de las selecciones que a priori menos posibilidades tienen, pero puede ser que la clave esté en el otro lado y es que como se ha visto tan solo Inglaterra y Bélgica han sido solventes, por lo que en vez de una subida de nivel de los "outsiders" puede que esta igualdad se deba a un peor juego por parte de los "favoritos". Esto hace que a los mas grandes les cueste sacar los partidos, como con España, Francia, Alemania o incluso Brasil. Por esto a selecciones que de por si les cuesta meter goles les está siendo mas difícil terminar de finalizar los partidos o incluso ganarlos.

Entre estos equipos se puede ubicar a la selección española y es que pese a haber pasado primeros de grupos la selección debe darles las gracias a Irán, por empatar a Portugal y sobre todo al VAR gracias al cual el gol del empate que marcó Aspas subió al marcador. Antes de que empezase el Mundial en ningún momento se podría prever que en el grupo en que los españoles se encuentran necesitarían de estas "ayudas" para ser primera o incluso para pasar.

Sin goles llegan los nervios

El juego de España no está siendo el esperado no por lo menos todos los partidos o todo el rato y es que se ve una selección un tanto irregular dentro de los propios partidos, normalmente suele empezar bien los partidos con un juego fluido que genera algunas ocasiones pero en cuanto se va alargando el partido y no consigue ver portería parece como si el equipo se pusiese nervioso y empiezan a cometer errores, algunos podrían haber sido mas perjudiciales de lo que realmente han sido. Aquí podría radicar uno de los problemas de la selección y es que le cuesta mucho hacer el primer gol y en caso de hacerlo y ponerse por delante si no resuelve rápido parece que empiecen a surgirle dudas por lo que vuelven otra vez al nerviosismo y cometen errores que dan lugar a ocasiones de los rivales, aunque gracias a su juego la selección concede pocas ocasiones pero el nivel de que está demostrando la defensa hace que la mayoría de estas ocasiones rivales se vean recompensada.

Esto parece un constante tira y afloja de la selección en las dos áreas, la defensa no está parando a los rivales y tampoco somos una selección que hasta el momento haya demostrado que puede golear, pues para marcar un gol España necesita varias ocasiones y madurar mucho la jugada, sin contar que a la vez está en peligro por tener a todo el equipo instalado en campo rival y con Ramos y Piqué con 60 metros para correr a sus espaldas lo que puede convertir un estilo en un arma de doble filo. Antes este estilo funcionaba mejor pues era un juego de posición mas definido, en el que por cierto tampoco se marcaban muchos goles, pero ahora debido al cambio generacional el estilo ha sufrido variaciones y está costando encontrar la manera de dominar totalmente los partidos ademas de cerrarlos y no sufrir el tramo final.

Aquí se podría hacer un símil con el año del Real Madrid cuando al principio de temporada, a los blancos les costaba mucho hacer goles y sin embargo sus contrincantes con pocas llegadas conseguían hacerle daño a los blancos. A los de Zidane, sobre todo a principio de temporada, les costaba marcar un primer gol que les diera tranquilidad y eso hacía que el resto del partido estuvieran imprecisos. España parece que tenga el mismo nerviosismo que transmitía el equipo blanco y esto deberá arreglarlo de cara las fases eliminatorias.

Un nuevo comienzo frente a Rusia

Aunque ahora le cueste hacer goles, que no ocasiones, en cuanto la selección consiga materializar pronto varios goles seguro que la situación cambia. Lo mejor es que el cambio puede llegar contra Rusia pues se presenta como una selección perfecta para volver a tomar las riendas de un estilo y contando que en frente está un portero como Akinfeev, que para recuperar el olfato goleador no podría haber un protagonista mejor.

Si algo tiene el fútbol es que va rápido para bien y para mal, y pese a que el juego no está siendo el mejor una vez que los goles empiecen a llegar el juego le seguirá, pero veremos si para esto Hierro debe tomar decisiones, como la alineación de Koke para dar consistencia y esperar que los de arriba puedan marcar sin pasar por tantos peligros o dar mas acompañantes a Costa como Iago Aspas, el que, ademas, podría ayudar en la sala de máquinas con la creación, así como dar un poco de profundidad y gol al equipo o incluso meter a Rodrigo que también su juego se combina bien con la selección e hizo grandes actuaciones en los amistosos previos al Mundial. Veremos al final por que opta Hierro si dar un cambio en el once o seguir confiando en los que son sus titulares.