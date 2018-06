Jordi Calavera: "Es lógico que después de estar tan cerca del ascenso te fastidie no subir"

Con el parón veraniego muchos jugadores hacen un repaso sobre cómo ha ido la temporada y en este caso ha sido Jordi Calavera en una entrevista concedida a Mundo Deportivo. El lateral catalán ha repasado diversos aspectos sobre su paso por el Sporting, el batacazo del play off y la manera en la que afronta su futuro más próximo poniéndose a las órdenes de Mendilibar en el Eibar la siguiente campaña.

Sobre la derrota del conjunto rojiblanco en la fase de play off ha dicho que “esa afición y ese club merecen estar en Primera y es lógico que una ciudad como Gijón y un club como el Sporting estén jodidos por no ascender”, además ha añadido que “es lógico que después de llegar al play off y estar tan cerca del ascenso te joda no subir, pero tienes que asumirlo. Esto es fútbol”. En cuanto a la próxima temporada y la incertidumbre que hay respecto a si se quedará en el Eibar o volverá a salir cedido, el defensor afirma que “tengo entendido es que sí que cuentan conmigo. Me han dicho que tienen muchas expectativas puestas en mí” y haciendo un poco de autocrítica ha dicho que tiene que “aprender a defender un poquito mejor”. Sobre si se siente preparado para jugar en Primera División, el exsportinguista se muestra muy seguro al afirmar que “si, todos los jugadores tienen confianza en sí mismos y se ven preparados. Luego puedes hacerlo mejor o peor”.

Por último, sobre el Mundial ha dicho que “yo sigo en lo que pensaba al principio, que España es una candidata” y que Argentina “es una gran selección pero el equipo no ayuda a Messi y él no puede hacerlo solo”.

El tarraconense buscará aclarar su futuro en las próximas semanas y cumplir su sueño de jugar en Primera División tras varias cesiones a equipos de la categoría de plata.