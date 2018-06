Leo Messi: El capitán apareció cuando más se le necesitaba

Google Plus

No está siendo fácil la actual Copa del Mundo para Leo Messi. El jugador azulgrana tuvo un papel más que discreto en los dos primeros partidos de la selección argentina y con jugadores que, en tan sólo dos partidos, ya han marcado hasta cuatro goles, el nivel del capitán argentino estaba más que cuestionado.

Incluso, desde algunas partes de Argentina, se pidió al seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, que prescindiera de Messi en el fundamental partido ante Nigeria el pasado martes. Pero Sampaoli decidió alinear al capitán argentino y, esta vez sí, Leo fue decisivo.

Ante Nigeria volvió su mejor versión

La primera parte del delantero azulgrana fue incontestable. Y no solamente por el gol que marcó en el minuto 14, abriendo el marcador y acercando Argentina a una clasificación que, días atrás, parecía más que imposible. Messi volvió a ser determinante y, con su juego colectivo, también ayudó a una selección argentina que le necesitaba.

El gol del capitán argentino fue magnífico. Tras un gran pase de Banega -en el partido del martes, Sampaoli decidió acercar el jugador del Sevilla a Leo Messi-, el delantero argentino controló el esférico con el muslo y aunque parecía que el control se le iba demasiado a la derecha, el azulgrana chutó justamente con su pierna mala y batió a Uzoho. El jugador corrió hacia el córner celebrándolo con rabia, se puso de rodillas y miró el cielo: Messi sabía que, con ese resultado, Argentina se clasificaba.

Durante el primer tiempo, el argentino tuvo otra clara ocasión en un tiro de falta y aunque el balón no terminó entrando, impactó contra el palo de la portería nigeriana. Messi no paraba de intentarlo y es que si algún jugador tenía que estar en su mejor nivel, ese era Leo. Y lo estuvo.

Es cierto que durante la segunda parte, el capitán de la selección argentina estuvo menos presente y no se le vio tanto. Aun así, cuando le llegaba el balón continuaba dando la sensación de peligro y, además, durante los últimos minutos, cuando Argentina empataba ante Nigeria y estaba fuera del Mundial, volvió a aparecer el mejor Messi. Esta vez no lo hizo en forma de goles, sino repartiendo asistencias y pases: el capitán argentino no jugó para él: lo hizo para un país entero.

Pero, el pasado martes, el papel de Messi no se centró, estrictamente, en lo futbolístico. De hecho, hay unas imágenes que lo muestran: durante el descanso, en el túnel de vestuarios antes de volver a pisar el terreno de juego, todos los jugadores de la selección argentina se juntaron alrededor de su capitán. El delantero azulgrana les dirigió unas palabras y aunque no se llegaba a apreciar su significado, se veía un Messi calmado, concentrado y con una actitud de líder. Y es que el argentino lideró a su selección dentro y fuera del campo.

Finalmente, Leo Messi fue elegido el mejor jugador del partido del pasado martes ante Nigeria, un reconocimiento más que merecido. Y es que aunque tampoco realizó la mejor fase de clasificación para el Mundial, el capitán argentino apareció en el partido más determinante. Y, en esta Copa del Mundo, la historia se ha repetido. Una cosa está clara: Messi siempre aparece cuando más se le necesita.