Movimientos en Osasuna: llegaron las despedidas

Nueve futbolistas finalizarán su vinculación con Osasuna el 30 de junio de 2018. Cinco de ellos terminan su relación contractual y no continuarán: Javier Flaño, De las Cuevas, Tano, Aitor Buñuel y Manu Herrera. Javier Flaño ya ha conseguido ser importante en la historia de Osasuna, que continuará gracias a él, por lo que ofrecerá una rueda de prensa y tendrá una despedida con un homenaje en el Sadar. Cuatro son los jugadores que volverán a sus clubes: Robert Ibáñez, Arzura, Sebas Coris y Borja Lasso. Osasuna les expresa su más sincero agradecimiento por los servicios prestados y les desea la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales.

Javier Flaño

Osasuna dice adiós a uno de los jugadores más importantes que ha pasado por el Sadar, por no decir el que más. Javier, junto a su hermano Miguel, se formó en la cantera rojilla. Debutó en 2005 con el primer equipo y desde entonces se ha ganado el corazón de la afición. Estuvo presente en el mejor momento de Osasuna, cuanto el conjunto navarro llegó a disputar la Copa de Europa. El de Noáin estuvo fuera de Navarra durante cinco años en el Numancia, Elche y Mirandés.

Javier Flaño ha sido representante del osasunismo, por su entrega, garra y sentimiento. Sin él Osasuna posiblemente no existiría a día de hoy. ¿Quién no recuerda su gol en Sabadell?. Osasuna solo necesitaba un empate en aquel enfrentamiento, pero los de casa iban por delante y el gol rojillo no entraba. La derrota llevaría a Osasuna a Segunda B y posiblemente a la desaparición. Fue en el minuto 91 cuando en el córner sacado por Álex Berenguer remató Javier Flaño de cabeza y anotó el tanto del empate, de la permanencia. La grada explotó de alegría y llantos de felicidad. Javier Flaño salvó la historia y memoria de Osasuna.

De las Cuevas

El club navarro se despide de un gran jugador que ha aportado mucho. De las cuevas ha demostrado ser un gran profesional y muy elegante, sus jugadas y salidas de balón ayudaron al once en el terreno de juego. Los aficionados echarán de menos al alicantino. Miguel ha vivido muchos momentos con Osasuna, el ascenso a Primera División, el descenso el año siguiente, etc. Su magia, entrega e ilusión nunca se olvidarán en Navarra.

Tano

Osasuna hizo posible el sueño de Tano: jugar en el fútbol profesional, y lo hizo por lo más alto. El balear llegó a Pamplona en el año del ascenso y Tano vivió un gran año. A pesar de no ser de casa, desde el primer momento sintió el escudo y camiseta rojilla. Tanto fue así que se dejó la tibia y peroné, Tano ha dado todo por este club, siempre ha mostrado el sentimiento de Osasuna y ha sido imprescindible en el club. La afición y Osasuna siempre estarán agradecidos con él.

Tano ha querido despedirse en redes sociales: "Hoy ha llegado el día de despedirme de Osasuna. El día que fiché por este club fue uno de los días más felices de mi vida. 3 años más tarde tengo que decir adiós. Gracias Osasuna por darme la oportunidad de jugar en el fútbol profesional, por confiar en mi y hacerme crecer como jugador y como persona. Jugar en este club y conseguir el ascenso a Primera División es más de lo que podría haber imaginado nunca. Gracias a mis compañeros, para mi sois mucho más que eso y puedo decir que me llevo a muy buenos amigos. Gracias a todos los trabajadores de Tajonar, sabéis lo mucho que os aprecio. Y gracias afición, no os hacéis una idea de lo grandes que sois y me habéis hecho sentir como uno más. Me llevo grandes amigos de Navarra y siempre la recordaré como la que fue mi casa. Espero que esto no sea un adiós, sino un hasta luego. ¡Mucha suerte esta temporada, sois grandes! Aupa Osasuna".

Aitor Buñuel

Muchos rojillos no entienden la marcha del canterano. Aitor Buñuel es un jugador de Tajonar con gran futuro que Osasuna lo ha dejado ir. Un jugador de 20 años con 16 partidos en Primera y capitán de la selección española sub 20. El de Tafalla vivió el año del ascenso con tan solo 18 años y fue importante esa temporada. En la recién acabada temporada ha jugado cedido en el filial del Valencia y ha sido titular indiscutible.

Manu Herrera

El guardameta llegó a Osasuna para la última temporada y una vez finalizado el año se despide del equipo. No ha tenido mucho protagonismo ya que tenía a un gran meta “rival” como es Sergio Herrera. Cuando Sergio se lesionó Manu ha podido tener minutos. Muchos dudaban y echaron la culpa al guardameta de unos goles, pero aun así Manu Herrera hizo grandes paradas en las últimas jornadas. En sus redes sociales ha querido despedirse del equipo haciendo un balance del año, gesto que dice mucho de él.

Sebas Coris, Arzura, Lasso y Robert Ibáñez

Éstos son los jugadores cedidos para esta temporada, que una vez acabada la campaña volverán a sus equipos. Borja Lasso ha demostrado tener un gran nivel y mucha visión de juego, volverá a su casa, al Sevilla. Robert Ibáñez ha sido muy importante en el once y en el ataque rojillo, un gran jugador que volverá al Getafe. Sebas Coris no ha tenido muchos minutos, pero cuando ha jugado ha demostrado tener potencia y velocidad, volverá al Girona. Arzura ha demostrado ser un gran centrocampista y muy importante en el once, casi siempre que ha jugado Osasuna ha sumado. El argentino volverá a casa, al River Plate.

Movimientos en el Promesas

En el filial de Osasuna también habrá cambios. Jaime Dios se despide del club y dejará el equipo que ha permanecido desde pequeño. Endika ha sido renovado y disputará la pretemporada con el primer equipo, Luis Perea también ha renovado con Osasuna y subirá al primer equipo. El Promesas será reforzado con 12 jugadores de categorías inferiores que subirán.