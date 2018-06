Asensio: "Parece que hemos quedado segundos o que nos han eliminado"

Google Plus

La selección tuvo día de descanso después de superar la fase de grupos como primera de grupo y tras dos goles, uno de Iago Aspas y otro de Irán, que voltearon la clasificación en apenas un minuto. Asensio estuvo en rueda de prensa valorando los aciertos y errores de la Selección en esta primera fase.

Comenzó siendo preguntado sobre su participación: "Esto es un equipo, como cualquier jugador me gustaría tener más minutos siempre y ser titular, pero estamos para sumar y esto es un Mundial. Es largo. Tenemos partidos a vida o muerte y debemos estar todos enchufados".

Los errores y la autocrítica aparecieron en muchas preguntas al mallorquín: "Primero tenemos que ver os errores y reforzar lo bueno que hemos hecho. Veremos como juega Rusia y a partir de allí, con nuestra filosofía tener variantes para ganar". Continuaba: "Durante esta semana intentaremos corregir errores, los partidos son muy difíciles y las favoritas están sufriendo. Hemos hecho algunas cosas mal, pero también muchas buenas".

Trató de ser positivo y protestó, a su manera, de las críticas a la Selección: "Hemos quedado primeros, parece que hemos quedado segundos o estamos eliminados. Tenemos mucho compromiso, hemos pasado por momentos complicados pero vamos a todos a una, mejorando algunas cosas podemos hacer un gran papel".

Sobre el partido contra Rusia indicó: "Será un partido con un plus añadido de dificultad por jugar ante la anfitriona, pero no nos tiene que importar, debemos salir a ganar". IAñadío: "Tiene un gran equipo y ha hecho dos muy buenos partidos. Va al ataque y debemos tener mucho cuidado con ellos porque arriba tienen gente de mucho talento".

Confirmó el buen ambiente en el vestuario, a pesar del mal juego: "Entre nosotros siempre es muy bueno, pero hay que tener autocrítica. Algunas cosas no se hicieron del todo bien, debemos mejorar nuestros fallos, pero estamos contentos por pasar como primeros".

No quiere pensar en Lopetegui y lo sucedido en los días previos al Mundial "Ya no está, no podemos pensar en eso. Estamos con un nuevo cuerpo técnico y estamos muy unidos, remamos todos en la misma dirección". Profundizó sobre el tema en otra pregunta: "Pasamos por una situación un tanto extraña, que nadie se esperaba. Puede afectar un poco, pero salimos bastante bien, charlamos y estamos unidos. Un Mundial es cada cuatro años y es muy importante para todos. Estamos unidos. Cada partido es un mundo y es complicado ganar a todas las selecciones".

Sobre su experiencia en su primer Mundial comentó: "Un Mundial es muy especial, es de máxima exigencia y tiene un plus de intensidad, hay que cuidar hasta los pequeños destalles y está siendo una gran experiencia".

Volvió a ser cuestionado por Lopetegui, esta vez por su fichaje por el Real Madrid: "Me alegro por él, por fichar por el Madrid y después del Mundial ya se verá qué pasa".

Acerca de la experiencia de sus compañeros, indicó: "Jugadores muy experimentados, que han ganado Mundial y Eurocopa, estamos preparados y ahora debemos ir con todo y hacer un buen partido ante Rusia".

Habló también de las alternativas que tiene esta selección: "Siempre es importante tener variantes y esta selección tiene jugadores que puede jugar en distintas posiciones y esquemas, hemos probado varias cosas que han funcionado. Lo importante es tener variedad y aprovecharlo".

El minuto que lo cambió todo, lo vivieron así: "Marcamos el gol y como vimos dudar al árbitro pensamos que nos iba a dar el gol. Después nos enteramos de que Irán había empatado y pasábamos como primeros de grupo".

No quiso hablar de su futuro, relacionado con el Liverpool: "Ha salido, pero estoy centrado en el Mundial. Cuando acabe ya se hablará de ese tipo de cosas, mi cabeza está en Rusia".

En una nueva pregunta sobre los errores, admitió que todavía no habían analizado el partido de ayer: "No hemos tenido mucho tiempo. Tras ponernos por delante siempre nos cuesta manejar el partido, debemos tener más tranquilidad. Es lo que debemos mejorar. Ser más contundentes en las dos áreas.

Por último, sobre De Gea dijo: "Le veo tranquilo, ayer no pudo hacer más en los goles. Es normal que se le exija tanto, pero está más que preparado. Veremos su nivel en lo que queda de Mundial.