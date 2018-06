Comienza el lavado de cara del Molinón con el cambio de cesped

Google Plus

El club rojiblanco ha comenzado las obras para la sustitución del césped de El Molinón. Desde este lunes los trabajadores y jardineros de la empresa Jarpa han comenzado con las labores con la quema de las malas hierbas primeramente antes de meterse de lleno en el cambio.

Completado el primer proceso, el de la quema de las malas hierbas, este miércoles se ha procedido a levantar el césped, antes de la resiembra. Las obras se darán por terminadas en las próximas semanas, sin una fecha concreta aún, a tiempo para la consolidación del nuevo verde para el equipo con vistas al inicio de la segunda campaña consecutiva de los asturianos en Segunda división.

Por este motivo no se disputará el Trofeo Villa de Gijón. La afición, por segundo año consecutivo, se quedará sin el partido que tradicionalmente sirve como presentación de la nueva temporada y prácticamente también del nuevo equipo de cara al comienzo de liga.

La resiembra se produce como consecuencia del mal estado del verde, a pesar de que aparentemente parezca casi perfecto, que fue sustituido el curso anterior tras 18 años prácticamente intacto. Durante la temporada, sobre todo en la recta final, la aparición de la poa propició el desplazamiento de la raíz, y por tanto su consolidación. Eso, directamente, provocó manchas y las reticencias de LaLiga, muy exigente a la hora de valorar la imagen del césped quiénes actualmente miran todo con lupa, hace que el césped deba ser levantado y resembrado de nuevo.

Por otra parte, el estado del campo también afectó a la dinámica del primer equipo, al que no le quedó otro remedio que reducir el número de entrenamientos en El Molinón. Pero esto no es ni mucho menos una excusa para el horrible final de temporada y la mala eliminatoria en los partidos de play off.