Resumen de la temporada 2017-2018: FC Barcelona B, más que un descenso

El FC Barcelona B terminó un año decepcionante. La alegría que supuso ascender a la Segunda División con Gerard López contrasta, un año más tarde, con la decepción de haber perdido la categoría con García Pimienta en el banquillo. Ha sido una campaña muy complicada para el filial azulgrana que, pese a comenzar muy bien, ha visto como la categoría ha pasado por encima de un equipo demasiado joven y con muchas incorporaciones.

En un año el Barça B ha vivido la alegría de ascender y la decepción de descender No solamente ha sido un descenso de categoría, sino que se ha sembrado un mar de dudas en torno al modelo que ha caracterizado al FC Barcelona durante los últimos veinte años, y que ha llevado al club de la Ciudad Condal a vivir instaurado en la gloria, con la consecución de títulos cada temporada.

El FC Barcelona B comenzó la temporada con sensaciones muy positivas. De hecho, el cuadro de Gerard López consiguió cuatro victorias y dos empates en sus primeros seis partidos en la Categoría de Plata. Sin embargo, las dudas se instauraron tras este gran inicio de temporada, puesto que vino una racha negativa de nueve partidos sin sumar los tres puntos (6 empates y 3 derrotas). Sin embargo, todo pareció arreglarse con una victoria ante el Sporting de Gijón, que solo quedó en un espejismo puesto que después vino más irregularidad (3 derrotas, 1 empate).

Las rachas de resultados negativos terminaron con Gerard López destituido para poner a Javi García Pimienta Con el técnico de Granollers cuestionado por la mala racha, el filial consiguió sumar cuatro victorias en cinco jornadas, situación que hizo salir al equipo del descenso y le valió a Gerard para seguir dirigiendo al Barcelona B, que veía como todavía tenía posibilidades de salvar una campaña que se había puesto muy cuesta arriba. No obstante, de nuevo volvió la racha negativa (9 semanas sin sumar de tres) que, esta vez sí, le costó el cargo al entrenador. Su relevo, García Pimienta.

La llegada del técnico dio un aire nuevo al equipo en cuanto a juego, pero los resultados seguían sin llegar (derrota ante el Almería y el Reus Deportiu). Sin embargo, llegaron dos 'cocos' de la Segunda División que no pudieron ganar al FC Barcelona B. El Sporting se vio sorprendido en El Molinón, misma situación que vivió el Cádiz una semana más tarde, cuando caía por 3-1 en el Miniestadi. Las esperanzas estaban por las nubes, pero en la última jornada se produjo la carambola que mandó al filial de nuevo al ostracismo.

La reacción del FC Barcelona B llegó demasiado tarde Pese a que el Barça B no perdió su partido (0-0 ante el Albacete Balompié) sus rivales directos, que eran Cultural Leonesa, Gimnàstic de Tarragona y Córdoba, consiguieron llevarse los tres puntos, haciendo inútil el punto sumado en tierras manchegas. Se consumaba así el descenso que llevaba de nuevo al filial a la Segunda División B. Todavía quedaba un encuentro en casa ante el Real Zaragoza, que tampoco pudo ser puesto que se perdió por 0-2.

La valoración por líneas

Ha sido una temporada con demasiados fichajes. Tantas incorporaciones terminaron por romper con la hegemonía de la cantera, que es la que siempre da resultados al club. Sino, la comprobación está en el hecho de que el mejor futbolista del filial fue Carles Aleñá, centrocampista de la casa, destinado a deslumbrar bajo los focos del Camp Nou más pronto que tarde. Y no lo ha tenido fácil, puesto que en la medular ha sido donde ha habido más movimientos de jugadores durante todo el año, pero ha sabido sobreponerse y ganarse el sitio, además de haber sido líder.

La medular ha sufrido muchos contratiempos esta temporada Precisamente el centro del campo merece un comentario personalizado. Las lesiones han lastrado la parte del equipo que ha de sostener todo el sistema. Oriol Busquets, Galarreta o Sarsanedas han ido sufriendo contratiempos que han hecho que el técnico haya tenido que ir probando diferentes soluciones. En invierno se fichó a Christian Rivera, muy acertado, y a otros futbolistas como McGuane, que no ha terminado de dar el nivel. De haber estado bien esta zona, quién sabe si ahora se hablaría de otra temporada en Segunda A.

Por otro lado, la defensa ha sido un punto de controversia. Comenzando por la portería, en la que se ha asentado Ortolá, dejando de lado a dos porteros de muchísimo nivel como son Alberto Varo y Jokin Ezkieta. Igual que todo el equipo, los metas han sido irregulares. Delante de los arqueros también ha habido polémica por la suplencia de Rodrigo Tarín o Jorge Cuenca, a parte de por la titularidad de Martínez, para muchos falto de nivel para jugar en el club. La línea de cuatro ha estado lejos de su máximo nivel, y la plantilla lo ha acusado.

La delantera y la defensa, dos líneas que han estado lejos de su nivel El jugador que más tantos ha marcado no es delantero, síntoma de la poca pegada que ha tenido el cuadro azulgrana. Cierto es que el club ha tenido mala suerte, por la lesión de Arnáiz, hueco que no se pudo cubrir con garantías, puesto que Nahuel no ha terminado de dar el nivel. Mención también de la gran rotación que ha sufrido la posición de delantero centro, donde han pasado hasta tres futbolistas (Abel, Cardona e incluso Aleñá).

De primeras, el descenso es un fracaso mayúsculo para uno de los clubes más grandes en el panorama mundial. El objetivo era la Segunda División A para formar a las futuras estrellas del primer equipo lo más cerca de la Liga Santander. Sin embargo, el filial ha terminado por convertirse en un equipo formado a base de talonario, dejando de lado a los jóvenes talentos formados en Sant Joan Despí.

En Segunda División B la base va a ser la del Juvenil A ganador de la UEFA Youth League. Muchos prefieren estar un escalón por debajo pero ver como los chicos suben a tener que sobrevivir arriba con una plantilla irreconocible. La pregunta para la próxima campaña entonces es clara: ¿Renovarse o morir?