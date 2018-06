El Granada CF apela al gen granadinista en la campaña de abonos con bajada de precios

'Porque solo hay un equipo que llevas en los genes'. Ese es el lema de la campaña de abonados del Granada CF para la temporada 2018/19 que ha sido presentada este jueves y en la que el club granadino da el protagonismo a abonados y leyendas del club en el vídeo promocional de la misma. El club ha bajado los precios un 5% y vuelve a bonificar la renovación con descuentos pero la novedad más importante es que, por primera vez, permite el alta y renovación de abonos online. La campaña comienza el 2 de julio y finaliza el 7 de septiembre.

El exjugador Manuel Lucena ha sido el encargado de presentar el vídeo promocional de la campaña, en el que ha participado junto a otras leyendas granadinistas como Diego Mainz, Lula o 'Lina' y abonados del Granada CF. En él explican lo que quieren de su club y por qué es especial para ellos. El Granada CF quiere que "esos sentimientos que transmiten sirvan para identificar a otros granadinistas" y se sumen como abonados, según ha comentado la directora de Relaciones Externas y Desarrollo, Paula de la Peña, que ha sido la encargada de presentar la campaña junto al director general, Antonio Fernández Monterrubio. Este año, el club no se fija una cifra de abonados sino que prefiere ir "paso a paso", aunque la idea es "mantener los abonados del año pasado" pero para conseguirlo van a "trabajar duro", según ha comentado el propio Monterrubio. "Ahora es cuando necesitamos a los abonados. El club ha vivido momentos más difíciles, pero este momento es difícil también y vamos a trabajar todos, paso a paso, para conseguirlo", ha añadido.

Los precios de los abonos del Granada CF para la temporada 2018/19 son los siguientes:

El Granada CF pone a la venta también esta temporada abonos especiales: infantil, joven, social y para mayores de 65 años que renueven. Con este último colectivo, el club quiere tener el detalle de rebajar los precios por "el frío y el sufrimiento" que han pasado en la temporada anterior. Los precios de estos abonos son los siguientes:

La grada de animación se reducirá esta temporada en 200 plazas, pero no afectará a ninguno de los colectivos, y los abonos se gestionarán de manera interna. Los abonados de la grada de animación pagarán 95 euros por su abono y tendrán que cumplir con la normativa: "estar con el equipo, que el estadio no se quede mudo", como ha recordado Paula de la Peña. "Vamos a hacer hincapié en la normativa. Verán ese trabajo recompensado porque se va a bonificar a los que vayan al 80% de los partidos con un 50%. Si no asisten, el año que viene no podrán acudir a la grada de animación", ha añadido. Monterrubio ha destacado que en esta última temporada, el club no ha recibido ninguna multa por la grada de animación. Como novedad por reducirse la grada de animación, otros abonados podrán sacar su carné en el Fondo Sur, en asientos colindantes con la grada de animación.

Para proceder a la renovación del abono es necesario pedir cita previa y se podrá solicitar a través de la web creada para la campaña de abonos desde este mismo jueves por la tarde. El plazo de renovación de abonos será hasta el 20 de julio, y hasta el 22 de julio en caso de realizarlo online. Para nuevas altas, el plazo es del 2 de julio hasta el 7 de septiembre, aunque el día 23 de julio permanecerá cerrado. El 15 de agosto solo se podrá realizar online.

El horario para renovación y altas de abonos, que se realizará también este año en la Sala Familiar, antigua sala de prensa del estadio Nuevo Los Cármenes, será de lunes a viernes de 9:000 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

El Granada CF vuelve a ofrecer la posibilidad de financiación del abono, como en temporadas anteriores, a través de Caja Rural, Caixabank o Bankia.