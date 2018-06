Chico se despide del Granada: "Llevaré a Granada en el corazón"

Tal y como se esperaba, el central Chico Flores ha abandonado el Granada CF, y así lo ha hecho saber el futbolista a través de sus redes sociales, donde ha escrito una emotiva carta relatando los meses vividos en la ciudad y agradeciendo el apoyo de cada uno de los aficionados y empleados del club. En ella no se olvida de nadie, y agradece el apoyo mostrado tanto de la afición como de la plantilla. La carta, es la siguiente:

En la carta, deja claro su compromiso con el Granada, además de reconocer que "es el mejor grupo con el que he compartido vestuario, del que he seguido aprendiendo tanto en lo profesional como en lo personal. Llevaré Granada y el Nuevo Los Cármenes en el corazón porque ha sido la ciudad y el estadio en el que mi hijo me ha visto jugar por primera vez". Por último, ha recordado a los aficionados que son los que "hacéis grande" al Granada, que sólo puede dar las gracias a todos ellos y que para la próxima temporada "os animaré como un aficionado más. Me siento muy orgulloso de haber defendido vuestros colores. ¡¡Eterna Lucha!!".

De esta manera cerraba su carta Chico Flores, tras llegar a finales del año pasado y convertirse durante los primeros meses, en un jugador importante que daba solidez a la defensa del Granada. Con el paso de las jornadas, su rendimiento fue disminuyendo, hasta el punto de poner en duda por parte de la grada su compromiso. Pese a eso, jugó la mayor parte de la temporada, aunque no se vio recompensado con ningún gol. En total, disputó 29 encuentros con el Granada. El Rubin Kazan, es ahora, el próximo destino del gaditano con el que firma para las próximas dos temporadas.