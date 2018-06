Raúl de Tomás no irá al Getafe

Google Plus

Tras la increíble temporada cosechada por el delantero del Rayo, más de un equipo se ha puesto manos a la obra para tratar de fichar a De Tomás. Tales como Valencia o Espanyol. A los rumores se sumaba la idea de que el Getafe interviniera en la compra o cesión del jugador, donde hace semanas el presidente azulón Ángel Torres dejaba caer que el Real Madrid le cediera algún jugador para esta temporada.

Aun así, la directiva del Getafe no se ha quedado a la espera de lo que pudiera pasar con el ex del Rayo, ya que ha movido fichas y ha incorporado a su plantilla a dos de los máximos goleadores de toda la Segunda División; Jaime Mata procedente del Valladolid y Sergi Guardiola del Córdoba. Ambos han hecho una impresionante temporada consiguiendo hacerse con el pichichi y quedar tercero del mismo respectivamente.

A su vez, los jugadores que ya estaban la temporada pasada en el club de la Comunidad de Madrid no parece que vayan a salir como el caso de Jorge Molina, aunque hace unas semanas el Diario Marca anunció que varios equipos estaban detrás del delantero, siendo el Rayo Vallecano uno de ellos.

De Tomás no es el único jugador que abandona la plantilla durante este verano, ya que la temporada de los de Míchel ha sido magnífica y jugadores como Álex Moreno o Embarba están en el punto de mira de varios equipos. A pesar de ello, el Rayo no pierde la esperanza de que Raúl de Tomás continúe el año que viene si no se marcha a ningún equipo, a pesar de que sea prácticamente imposible.

Por todo ello, el Rayo Vallecano tiene que empezar a mover fichas para tener una plantilla decente de cara al año que viene, para tratar de lograr la permanencia y quedar en una posición decente en Primera.