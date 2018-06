Situación límite para el Real Murcia

A mitad de tarde, la FEPEMUR transmitía un mensaje explosivo a sus diversas peñas para trasladarles la gravedad de la situación del Real Murcia. En el mismo, se solicitaba por parte del club grana una cantidad de 50.000 euros, en concepto de adelanto de campaña de abonos, ​para poder saldar las denuncias, que han interpuesto varios jugadores ante la AFE, cuyo plazo vence mañana, 29 de junio, a las 12:00 horas. De no efectuarse dicho pago, el Real Murcia descenderá a Tercera División, lo que acercaría, aún más, al club grana al abismo de la liquidación.

Las federación de peñas expone que "no dispone actualmente de ese dinero, ya que los plazos que inicialmente nos había dado el Club se extendían hasta mediados de julio, y las peñas están ahora en pleno proceso de captación de abonados. No se podría ingresar al Club más dinero que el correspondiente a los abonos cuyo pago ha sido realizado por las distintas peñas a día de hoy."

​​Por último, la federación "ante la gravedad y urgencia de la situación", ​ha convocado una "asamblea urgente y extraordinaria" esta misma tarde a las 20:30h.

El comunicado al completo dice lo siguiente:

"Iremos al grano porque no hay tiempo ni de extenderse en comunicados. Esta mañana el Club se ha puesto en comunicación con esta Federación para solicitarle un ingreso urgente de 50.000€ en concepto de adelanto de campaña de abonos, efectivo el 29 de junio a primera hora para su abono a la AFE antes de las 12:00h. Han afirmado en caso contrario no podrán garantizar el pago de las cantidades que se adeudan a futbolistas, ni por tanto, la permanencia del Real Murcia en Segunda División B. Además, comentan que ese escenario, los inversores que afirman tener no querrán entrar al Club, y la liquidación será inevitable.



Esta Federación no dispone actualmente de ese dinero, ya que los plazos que inicialmente nos había dado el Club se extendían hasta mediados de julio, y las peñas están ahora en pleno proceso de captación de abonados. No se podría ingresar al Club más dinero que el correspondiente a los abonos cuyo pago ha sido realizado por las distintas peñas a día de hoy.



Ante la gravedad y urgencia de la situación, convocamos a las peñas a una asamblea urgente y extraordinaria esta misma tarde a las 20:30h"

