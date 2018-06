Continúan las salidas en el Real Murcia: Pedro Martín, Santi Jara y Carlos Martínez

Continúan las salidas de jugadores en el Real Murcia. Tras conocerse que a Elady Zorrilla, Molo y Xiscu Martínez, se suman tres nombres más a la lista de bajas de cara a la temporada 2018-19. Esos tres jugadores son Pedro Martín, Santi Jara y Carlos Martínez. La baja de Pedro Martín no ha pillado por sorpresa a nadie. El delantero malagueño que había fichado con el Real Murcia procedente del Mirandés, no cumplió con las expectativas. Disputó un total de 23 partidos como titular en los que marcó únicamente cinco goles. Contaba con uno de los salarios más altos de la plantilla y no han dudado en dejarlo marchar tras una temporada muy pobre en Segunda B donde no ayudó al plantel pimentonero a conseguir el objetivo del ascenso a LaLiga 1|2|3.

Ahora, Pedro Martín tendrá que buscar equipo con unos objetivos más modestos tras un año que no ha beneficiado a su cartel de venta. Por otro lado, el club también anunció que Santi Jara no continuaría bajo la disciplina del club murciano. Llegó la temporada pasada procedente del Racing de Santander jugando un total de 37 partidos y anotando cuatro tantos. El último por mencionar es Carlos Martínez, cuya rescisión de contrato se ha anunciado en la tarde de hoy. El cordobés llegó al club grana a mitad de temporada procedente de un Lorca FC cuya estabilidad estaba en cuestión tras una oferta fantasma de compra por parte de un grupo de inversores hispano-brasileños.

El extremo andaluz tuvo actuaciones muy importantes defendiendo la camiseta del Real Murcia y metiendo tres goles importantes en la recta final de la temporada que permitieron al cuadro murciano meterse de lleno en la lucha por el ascenso a Segunda División. A pesar de tener un año más de contrato, ha confirmado a la directiva que no quiere continuar y baraja ya varias ofertas que le han llegado tras un buen año deportivo tanto en el Lorca como en el Real Murcia.