Carvajal: "Lucharemos para dar una alegría a nuestro país"

Google Plus

Dani Carvajal, el lateral de la selección española, fue el encargado de comparecer ante los medios en la mañana de este jueves. El futbolista dejó claras las expectativas que tiene el grupo más la confianza para mejorar y elogios a Iniesta, Silva e Isco.

El primer tema fue la figura de Fernando Hierro. Del nuevo seleccionador comentó: "Está más que capacitado, lo vivimos día a día y lo vemos muy bien, es un gran seleccionador y estamos a muerte con él".

Rusia está siendo uno de los mundiales más competidos de los que se recuerdan, y de las sorpresas. Sobre ello, el de Leganés dijo que hay que ser autocríticos y dar un poco más de sí porque no hay ningún rival fácil.

En el último partido de la fase de grupos ante Marruecos, Carvajal fue el encargado de asistir en uno de los goles. Respecto a ello, declaró: "Hemos tenido un grupo complicado, hemos quedado primeros de grupo y hay que valorarlo. Parecía el otro día que lo teníamos perdido pero sacamos el espíritu, sacamos un córner rápido y nos hizo marcar y ser primeros de grupos. No dejamos de intentarlo hasta el final. Es difícil jugar contra equipos que se encierran. A partir de octavos, a partidos de vida o muerte, en los que al rival no le vale un punto, creo que vamos a recuperar el nivel óptimo de juego y ojalá podamos estar en cuartos".

Una de las posiciones más bajas de forma de La Roja es la zona de atrás. Está siendo de las más criticadas. Carvajal lo asume pero llama al optimismo: "Tenemos que mejorar en errores defensivos, nos han hecho gol con muy poco, por errores nuestros. Es una tarea pendiente y que queremos mejorar. Tenemos que mantener la portería a cero. A partir de ahí, seguro que nosotros marcamos".

En la misma línea de las críticas: "Hemos recibido críticas, más de la cuenta. Llevamos dos años sin perder y hemos pasado primeros de grupo. Podíamos haber dado un poco más, nadie dice que no, pero si desde nuestro país se nos cuestiona tanto, no nos hace bien. A partir de ahí, nos evadimos, y queremos darle una alegría a nuestro país y para ello vamos a luchar".

Desde el lado más personal, habló sobre su estado de forma tras recuperarse de su lesión poco antes de partir a Rusia: "Me encuentro muy bien, el otro día me faltó un poco de confianza con el balón pero físicamente estoy espectacular, estoy en mi nivel óptimo para competir. Cada diez minutos antes de entrenar o jugar recuerdo la final de Kiev. Recordando aquello, salgo a jugar con más ganas que nunca. Me siento de los más afortunados y más felices del mundo".

Elogios a Isco y Silva

Sobre su compañero en el Real Madrid afirmó que no le falta nada y es uno de los líderes del grupo. Sobre el canario dijo que puede marcar la diferencia y espera que sea a partir de este domingo.

La comparecencia finalizó con su análisis del próximo rival, la anfitriona, Rusia: "Tenemos un partido muy difícil, ante un equipo que tiene un país detrás y tendremos que estar concentrados y con mucha ilusión. Debemos explotar sus debilidades y hacernos fuertes en sus errores. El balón parado marca el devenir de muchos partidos y lo estamos viendo en el Mundial, tenemos que estar concentrados en ataque y en defensa. Rusia es una selección rápida y debemos tener cuidado en las pérdidas, sus transiciones las tienen trabajadas, y debemos tener mucha concentración".