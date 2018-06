Iniesta: "Desde los 30 llevo escuchando que estoy viejo"

Andrés Iniesta, segundo capitán de la selección española, atendió a los micrófonos de Radio Marca en la mañana de este jueves para analizar la situación de la selección de cara al enfrentamiento del domingo. Durante la entrevista mostró la preocupación porque palpa un “pesimismo excesivo” por el papel de la Roja en este Mundial y es consciente de que deben mejorar y que los primeros críticos son ellos mismos.

"Soy consciente de que hay cosas que se pueden mejorar, como siempre, pero palpo un pesimismo excesivo. Sabemos que las sensaciones no son las que desearíamos, pero se ha comprobado que todo cuesta muchísimo y pese a que tenemos una súper selección, es muy difícil. Los primeros críticos somos los jugadores", dijo el ex del Barcelona.

Consciente de que no lo están haciendo bien, el de Fuentealbilla sabe que si quieren seguir en el Mundial, todos tienen que dar un paso adelante: "Se debe mejorar porque con lo que hemos hecho hasta ahora posiblemente que ante la anfitriona no nos alcanzará". Pero está convencido de que lo harán: "Pero estoy convencido de que este equipo tiene la capacidad y el nivel para seguir avanzando. Si las cosas no van bien, ya pensaremos en el futuro, pero que no se instale ese pesimismo excesivo".

Sobre su estado físico, algo criticado, se defendió sin querer responder a los que piden su suplencia para que juegue en las segundas partes: "No soy nadie para reprochar nada, cada uno tiene su opinión. Siempre he intentado dar lo máximo y hacer lo mejor posible. Es mi única elección. Dar lo mejor de mí en el campo".

"Cada uno tiene su visión y opina. Al final uno sabe cómo está y como se siente, lo que puede aportar. Soy una persona que en vez de ver el vaso medio vacío siempre lo veo medio lleno. Soy muy positivo respecto a mí y el colectivo", explicó.

Sobre la destitución de Julen Lopetegui, reconoció que generó situaciones complicadas a dos días de comenzar una competición como es un Mundial: "Fue una situación muy complicada para todos. Para el míster, cuerpo técnico, jugadores, presidente de la Federación. A nadie nos gustó vivirla".

"Desde ahí el grupo ha respondido muy bien. Cada uno dijo lo que creía. Más allá de la situación incómoda para todos, nos unía al objetivo de ganar el Mundial y querer seguir dando alegrías a nuestra gente. Eso está por encima de todo aunque fue una situación difícil", expresó.

Y terminó señalando que todos los integrantes de la selección tienen "una confianza al cien por cien" en Fernando Hierro, al que defendió y dijo que "para él tampoco es fácil" lo que le ha tocado. "Su continuidad tendrá que valorarla él y la Federación, yo diría que siga porque no es fácil asumir este reto. Le deseo mucha suerte y que en este Mundial todos acabemos felices", aseguró.